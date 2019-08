Jorge Rojas: "A través de la música me resultó fácil poder comunicarme"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jueves 29 de agosto, el argentino Jorge Rojas vuelve a Montevideo para presentar su último disco, Mi cantar, en el Auditorio Nacional del Sodre. Con un show que promete bailarines, pantallas y, sobre todo, nuevas canciones, el músico se reencontrará con el público uruguayo. Luego, el viernes 30, viajará a Treinta y Tres, donde se presentará en el Cine Teatro Municipal.



Antes de ambos shows, Rojas charló con El País sobre el proceso de grabación de su nuevo disco, que se fue componiendo gracias a un viaje por varios países de Latinoamérica —entre ellos, Uruguay, donde compuso una canción junto a Carlos Malo y a Efraín Colombo—. Al escuchar Mi cantar, el oyente se puede encontrar con un abanico rítmico diverso (batería, bajo, piano y guitarra como base central, y un acordeón que le agregó detalles sonoros a las canciones), construcciones distintas a las que estaba acostumbrado y letras con detalles diferentes.



—Tu nuevo disco, Mi cantar, llega tras un período de ausencia dedicado a la composición.

—Sí, me hice un espacio porque sentía la necesidad de renovar el repertorio y quería el tiempo suficiente para encontrar las canciones, poder escribir, componer y tener la vivencia suficiente para que queden en el espectáculo. Con esa primera idea arranqué un viaje y arranqué por Uruguay; me encontré con unos amigos y la canción “Mi cantar” empezó acá.

—¿Cómo fue el encuentro con Uruguay?

—Estuve unos días en Rocha con Carlos Malo, compusimos una canción para su disco y ahí empezó todo. También apareció Efraín Colombo y empezamos a escribir “Mi cantar”. Luego seguí mi viaje y en cada lugar me iba encontrando con autores, en algunos casos que los conocía y otros que iba encontrando. Es bueno porque de repente estás con cuatro autores. “Olvida que te he amado” la escribí en México en un taller de composición con otros artistas latinos que dominan muy bien esa temática y esa rítmica. “Al son de la vida” fue escrita en Colombia.

—El disco abre con “Mi cantar”, donde hablás del canto como una forma de expresión y de liberación.

—Encierra absolutamente todo. A través del instrumento que es el canto trato de hacerle saber al otro lo que significa para mí. A veces con una sola canción por ahí no lográs decir todo, pero me parece que “Mi cantar” resume gran parte de lo que uno intenta a través del canto. Con una canción vamos diciendo lo que sentís, lo que pensás, lo que te hace bien y lo que te llena de felicidad. “Mi cantar” me pareció muy importante para el disco, conceptualmente, terminó siendo el título del disco.

—¿En qué momento de tu vida descubriste que el canto representaba una forma de expresión?

—Creo que en algún momento de mi adolescencia, cuando empecé a cantar en algunas peñas. Yo venía de uno de los lugares más postergados de mi país y me resultaba difícil expresarme, pero a través de la música me empezó a resultar simple poder comunicarme. Poder decir algo con una canción hasta hoy sigue siendo una de las cosas más importantes que me ha pasado. He conocido casi el mundo cantando y la música tiene esa magia de ir rompiendo barreras y conectándote con otras personas que se sienten identificadas con lo que vos decís.

—En el disco se incluye “Sin ataduras”, donde participa tu hija. ¿Cómo surgió la canción?

—Es una historia muy loca. En ese momento tenía dos años y medio y yo estaba preparando un concierto sinfónico. Los ensayos y la preparación nos llevaban jornadas completas y en uno de los ensayos estaba Lucía, mi hija. Ella estaba fascinada en medio de tantos instrumentos y jugueteaba en medio de los violines, cantaba, bailaba y saltaba. Cuando terminó la jornada, se ve que toda esa carga musical le generó una melodía. Mi mujer alcanzó a grabarla y me mandó un audio a mi teléfono. Cuando escuché la melodía era algo nuevo, completo, cerrado y con la estructura de una chacarera. No lo podía creer porque era una melodía bellísima. Empecé a trabajar la música y a los días tenía la letra. Cuando fui a registrar la canción no podían creer que la melodía era de alguien de menos de tres años.

—¿Cómo surge “Un humano más”?

—Por María Isabel Saavedra, querida amiga, es una de las grandes autoras que tiene Colombia y Latinoamérica. Es una de las autoras más cantadas. Tiene un talento increíble, tiene talleres artísticos en su casa. Hay canciones que compusimos, y ahí descubrí la letra. Terminó siendo una canción muy importante en el repertorio. El video también terminó siendo conceptualmente muy valioso.

—Se cumplen dos décadas del disco Nocheros, que incluye los éxitos “Roja boca” y “Penas y alegrías de amor”. ¿Cómo recordás esa esta con Los Nocheros?

—Pasó un largo rato. Siempre trato de que rescatar esos momentos que fueron significativos por la vivencia y por el apoyo del público. Lo recuerdo con mucho cariño y fue un momento de mi vida en donde tuve un aprendizaje tremendo. Es una parte muy importante de mi vida artística.

—¿Recordás cómo fue tu primer recital en Uruguay?

—Fue con los Nocheros. Fue una de las expectativas más grandes porque, más allá de que somos vecinos y estamos muy cerca, no deja de ser la conquista de otro país. Fue muy intenso desde lo emocional: primero pasé de un lugar chiquito a tocar en la capital de tu provincia, luego empezás a recorrer el país y te salen las primeras giras. Esos viajes te llenan de expectativas.

—El jueves 29 de agosto vas a presentar Mi cantar en el Auditorio Nacional del Sodre. ¿Cómo va a ser el show?

—Vengo completo con lo que estoy mostrando ahora: el espectáculo “Mi cantar”, que incluye todas las canciones de este disco, más otra elección de canciones para saber cuántas de aquellas canciones que nos acompañan desde hace tiempo van a seguir siendo parte del repertorio. Por alguna razón están ahí, se han hecho parte de la identidad, de nuestro repertorio de muchos años y también canciones que la gente quiere mucho. Las nuevas canciones, que nosotros consideramos que nos unen de hace tiempo, desde lo técnico, vengo con todo el equipo técnico en audio, luces, pantallas, imágenes, bailarines. Queremos dejarlo de la mejor manera.

—Luego, el viernes 30, llegás al interior para presentarte en el Cine Teatro Municipal, de Treinta y Tres. ¿Cómo surgió la idea de presentarte en el interior?

—Yo siempre vengo pero en las fiestas. Ahora arrancamos con esta, es la primera y ya estamos pensando en seguir porque en el interior hay teatros bellísimos. Estoy muy feliz de volver a Uruguay y tengo la mayor expectativa.