Jorge Nasser anunció el regreso de Níquel con una gira por todo Uruguay

Jorge Naser presentó anoche en Teatro Movie la nueva formación de Niquel, tocando "Nancy y Sid" y "Sangre y rosas". Entre la euforia del público, anunció la reunión de la banda en 2020 y una nueva gira nacional que empezará en el Sodre. La banda protagonizará este gran retorno el 8 de junio Auditorio Nacional del Sodre, y luego hará una gran gira por el interior, de la que todavía no se han concretado ni fechas ni lugares.



La banda, con Pablo "Pato" Dana en bajo, Wilson Negreira en percusión, Roberto Rodino en batería y Gonzalo de Lizarza en guitarra, protagonizará este regreso, del que Nasser afirmó que lo quiere vivir tranquilamente, sin las presiones del peso de la propia historia de Niquel. Como es sabido, Níquel fue una de las bandas de referencia del de rock-pop local, cuyos principales referentes fueron el compositor y cantante Jorge Nasser y el guitarrista argentino Pablo Faragó, y cuya actividad se extendió entre los años 1985 y 2001.

“Tenía un muy buen grupo que era Niquel y me dedicaba al rock. Pero cuando fui solista quería que hubiera algo distinto. Ahora lo hago de una forma muy relajada. Con treintaipico de años de carrera, aprendés a tomártelo con soda. Antes era la bandera de llevar el rock a la televisión para que no fuera una artículo para un gueto o una elite, sino que fuera aceptado como un vehículo de cultura. Eso no estaba, antes. Además, me seducía la idea de que desde el rock se podían hacer cosas artistícamente pesadas, no solamente tocar rock. Siempre me gustaron los artistas como Zeppelin y Zappa; tipos que llevaban la música a otros lugares. Eso no lo cambié, lo que sí, me lo tomo más tranquilo”, explicó Nasser a El País, en reciente entrevista, mirando su propia carrera en perspectiva.