De Jorge Nasser a Alfonsina, un repaso a los últimos estrenos de canciones uruguayas

1 Jorge Nasser con Max Capote: "Más importante"

Jorge Nasser está en un buen momento creativo, y hacía un rato ya que no conocíamos novedades musicales de Max Capote. La unión de ambos es positiva y dejó como saldo "Más importante", una canción pop de melodía vintage bien agradable, y mensaje positivo, de agradecimiento y casi que de fe. Es un buen tema para acompañar esta época de reflexiones anuales, y el video, filmado en Piriápolis, no está nada mal.

2 Hermanos Láser: "Movimientos"

Los Láser, a un año de haber lanzado su segundo disco El problema de la forma, sorprendieron lanzando un nuevo tema, de proceso inusual —por lo corto del desarrollo— y de resultado fiel a la esencia de la banda. Es un folk de pulso acelerado, intensidad sostenida y creciente, que marca alguna diferencia en lo letrístico, tanto en la estructura como en el léxico usado. Y es una buena canción, como todas las que han sacado, obvio.

3 Paul Higgs: "La base de trap"

Desde Argentina, donde ahora reside, Paul Higgs (el frontman de la banda Algodón) sigue forjando una carrera solista justificadamente ambiciosa. Higgs hizo un trap para polemizar sobre el sonido de moda y lo efímero de su existencia, que es un nuevo adelanto de Astucia, un álbum que, afirma, será la síntesis del "multiverso creativo que hace rato habito". El video, en tanto, es una bella crítica a lo misógino del subgénero.

4 JoelAlva13 + Lvzy + Alfonsina: "No sé"

Mientras desarrolla su próximo álbum solista, la cantautora incursiona cada vez más en el universo del hip hop, a través de colaboraciones en las que no reniega de su estilo y búsqueda. Ahora se juntó con dos figuras del colectivo Underclan, Joel que escribe y canta junto a ella, y LVZY que pone la música, para un trap sensual y oscuro sobre los vínculos.

5 Dany López: "The Astronaut"

De su disco Kingdom of Me editado este año, Dany López apartó ahora la canción "The Astronaut", para estrenarla como single junto a un hermoso short film animado a cargo de Martín Molinaro y Martín Armiño. El visual, de colores vibrantes, ensalza esta pieza pop de influencias entre David Bowie y la psicodelia, con un bajo bien protagónico. Gran trabajo.

6 Pochín Mirkin: "Tus juegos"

Pochín Mirkin es un solista que acaba de irrumpir en la escena local con "Tus juegos", una canción pop bastante pegadiza, bailable, con un video sobre un amorío entre dos hombres, uno a punto de casarse con una mujer y otro dispuesto a impedirlo. El visual es una gran producción a cargo de Pardelion Films, de mucho despliegue, extras y locación importante, y promete continuar el relato más adelante. El tema, en tanto, deja algunos versos pegados a la cabeza.

7 Inés Errandonea: "Isla grande"

La cantautora uruguaya que comparte vida entre Montevideo y Buenos Aires, e integrante del coro Coralinas, lanzó el primer adelanto de su disco solista, que se llamará La vida real. "Isla grande" es un tema pop con arreglos que la vinculan a la canción urbana y a una raíz más folclórica, en el que Inés Errandonea muestra sus dotes como cantante y una voz bien amplia, potente y dúctil. El video, a cargo de la solista y de Carolina Curti y Magui Mieres, pinta una escena cotidiana de pareja que, como la poética del tema, tiene que ver con la calma y el enojo.

8 Crysler: "Madrugada del '76"

La banda de rock Crysler lanzó el primer tema tras el disco Agujas en la piel, de 2017. Con producción artística de Mateo Moreno, "Madrugada del '76" es, como se puede anticipar desde el título, una canción sobre la última dictadura, las torturas y los desaparecidos, y fue presentada junto a un videoclip con imágenes filmadas en la ex-cárcel de Cabildo, que contó con apoyo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Musicalmente, suena al rock que desde el arranque ha propuesto Crysler.

9 Santi Mostaffa: "Run Run"

Hace algunas semanas, Santi Mostaffa estrenó "Run Run", un single en colaboración con Miranda Díaz. Con base entre el afrobeat y el funk brasileño, las rimas de Mostaffa hablan de amor, mezclan como siempre elementos de la cultura pop y hasta incluyen un guiño homenaje al artista Plef, asesinado hace algún tiempo. La voz de Díaz es un buen agregado a un tema que invita al baile y que con el insistente "run run" del estribillo tiene algo lúdico, casi naif, que contagia. El video fue filmado en la Sala Balzo, en la presentación del disco Escapismo, en setiembre.

10 Lea Bensasson: "Un loco"

Finalmente, Lea Bensasson está próxima a sacar un nuevo disco, Buena fortuna, que estará disponible a fines de enero. La cantautora, que trabaja más en otros rubros artísticos (la producción y el management, por ejemplo), estrenó "Un loco", canción de amor de guitarra acústica fogonera, bien del rock argentino, un poco más pop que otras expresiones suyas. El visual fue filmado en la nieve de Ushuaia, en Tierra del Fuego.