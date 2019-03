Los Jonas Brothers volvieron con "Sucker", una canción que recuerda lo mejor de ellos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia del regreso de los Jonas Brothers, el trío de hermanos que tuvo un tremendo éxito a comienzos de siglos y que ahora tienen canción que es anuncio de un regreso. Los milennials están de fiesta: después de cinco años vuelven uno de sus iconos culturales y esta semana van a estar en el carpool karaoke de James Corden. ¡Qué más pedir!

Surgidos de la factoría Disney, Joe, Nick y Kevin Jonas (originarios de Nueva Jersey) debutaron discográficamente cuando tenían 16, 17 y 13 años, respectivamente. Eso fue en 2006 pero no fue hasta el año siguiente cuando Disney se fijó en ellos y los paseó por algunos programas y hasta les dio su propio reality show (Jonas Brothers: Living the Dream ) y los ubicó en una película para televisión, Camp Rock, que fue todo un fenómeno. Son de la misma generación de, por ejemplo, Demi Lovato.

Después de varios discos y giras que debieron ser agotadoras y ya establecidos como estrellas adolescentes, en 2013 decidieron separarse. Todos encararon carreras solistas y en octubre de 2011, incluso, Nick Jonas llegó a Uruguay con The Administration, su siguiente proyecto; estuvo en el Velódromo Municipal. Joel fue el vocalista de la banda DNCE, los de la contagiosa “Cake in the Ocean”, entre otros éxitos.

Y ahora, como de la nada, la semana pasada el trío presentó, “Sucker”, su nueva (y esperada por millones de sus seguidores) canción, en la que demuestran que, podrán estar más grandes (aunque aún son veinteañeros) pero el encanto no lo han perdido.

Es que vuelven a recurrir a su más que probada fórmula de un pop rock pegajozo que inaguraron los Monkees hace 50 años y que le ha dado buenos resultados a bandas como Hanson en la década de 1990 y One Direction más o menos hace poco.

“Sucker” tiene una letra más sugerente que sus hits anteriores lo que demustra que ellos y su público han crecido. El sonido tiene algo de Maroon 5, aunquizás eso se deba a la producción de Ryan Tedder, quien ha trabajado con la banda de Adam Devine y tuvo su propio grupo de esta clase, One Republic. Conoce más que bien lo que una banda como los Jonas Brothers precisan en momentos como este.

Ficha "Sucker" Artista The Jonas Brothers ¿Está online? Sí, en todos los lados posibles ¿Está bueno? Sí

La canción apela a arreglos mínimos, riffs y los alcances de la formación básicas de bajo, batería y guitarra, para confeccionar un pop rock bailable que es una canción de un amor de esos que solo el pop sabe que existen.

Con todo eso, muestran su capacidad para reinventarse jugando con nuevos sonidos, pero sin perder su esencia de banda juvenil. Y con eso tomaron por asalto las redes sociales.