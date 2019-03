Los Jonas Brothers se reúnen y publican nueva canción: escuchala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Joe, Kevin y Nick Jonas volvieron a tocar juntos. Luego de seis años de unas largas vacaciones, los Jonas Brothers acaban de publicar "Sucker", la canción con la anuncian su regreso. La noticia de su vuelta se había dado ayer y había revolucionado las redes sociales.



El video que acompaña la canción fue dirigido por Anthony Mandler y muestra a los hermanos Jonas tocando en una mansión. Pero además, esta primera mirada a su regreso cuenta con una agregado especial: participan las respectivas parejas de los hermanos, la mujer de Kevin, Danielle Jonas; la flamante esposa de Nick, Priyanka Chopra Jonas; y la novia de Joe, Sophie Turner, la actriz de Game of Thrones.

En menos de nueve horas de su estreno, el videoclip ya tiene más de cuatro millones de visitas en YouTube y es tendencia en varios países.

Para seguir celebrando este regreso, el trío de los hermanos Jonas participarán la semana que viene del programa The Late Late Show, de James Corden, donde adelantarán canciones nuevas, hablarán del extenso impasse que se tomaron, y de los entretelones de su vuelta. Además, los Jonas Brothers estarán en "Carpool Karaoke", el famoso segmento a cargo de Corden, donde repasarán varios de sus éxitos, como "Burnin' Up", "SOS", "Paranoid" y "Hold On".