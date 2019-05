Jimena Barón explicó el significado oculto del videoclip "La cobra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé", dice el estribillo del nuevo tema de Jimena Barón que, en apenas cuatro días, ya acumula cinco millones de reproducciones en YouTube. De fuerte carga feminista, la letra se basa en la experiencia de vida de la actriz y cantante, pero también está dedicada a todas las mujeres.



“El proceso no es mío sino de las mujeres en el mundo. El feminismo y estas cobras que empezaron a aparecer en todos lados, no sólo poniendo límites al machismo y a los maltratadores sino también despegándonos de una piel anterior que ya no nos hacía feliz”, explicó en el programa argentino Agarrate Catalina.



En el videoclip, la cantante hizo referencia a una realidad de la sociedad argentina que la preocupa. “El video empieza con una imagen muy fuerte, que soy yo enterrada, pero no deja de ser parte de una realidad en nuestro país, donde nos encontramos con un femicidio cada 29 horas. Mi dedicatoria es para las mujeres, pero el que quiere oír que oiga”, explicó Barón.



Esta canción marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Barón, que, como explicó en su cuenta de Instagram. "Adiós Tonta. Fuiste necesaria. No te digo que te voy a extrañar porque te cantaré en cada show, pero cambié la piel y me convertí en cobra. Tranquila, la vamos a pasar mucho mejor, vas a ver. No existiría la cobra de no haber existido vos, gracias por el aprendizaje. Te quiero mucho", escribió Jimena haciendo referencia a la canción publicada en julio de 2017.