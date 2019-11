Jeff Lynne hace sonar a su Electric Light Orchestra como si fuera la década de 1970

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Jeff Lynne, el líder de Electric Light Orchestra, no le interesan las modas. Por lo menos ninguna que haya ocurrido después de la separación de los Beatles. Y quizás sea ese empecinamiento lo que ha hecho no sólo sobrevivir sino convertirlo en una de las grandes estrellas de la música británica: a sus exitazos con ELO, le sumó haber producido y ser parte de los Traveling Wilburys y producir a todos sus miembros menos Dylan; también produjo un regreso de los Beatles.

Ese empecinamiento en su estilo queda en evidencia cuando uno tiene que buscar a ver si From Out of Nowhere no es un disco perdido en la década de 1970 de la banda. Pero es de ahora, aunque el aire general sea el de un viaje a un pasado donde el futuro parecía lejano, los sonidos analógicos y el rock and roll (al menos a lo Lynne) reinaba en el mundo.