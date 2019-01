El jazz vuelve a la Finca El Sosiego

Hoy comienza la 23° edición del Festival de Jazz Internacional de Punta del Este, un clásico de la escena jazzística local. Celebrado todos los años en la Finca El Sosiego, y organizado por Francisco Yobino, hasta el domingo se reunirán varios de los referentes nacionales e internacionales del género. Todas las jornadas comenzarán a las 20.00 —cuando el sol veraniego comienza a caer— e incluyen tres recitales por noche.

De las visitas internacionales, la estrella de esta edición será el baterista estadounidense Al Foster, una pieza fundamental del jazz fusión que se popularizó en la década de 1970. El músico formó parte del grupo que acompañó a Miles Davis entre 1973 y 1989, y es responsable de la base rítmica que definió a su tríada de los grandes discos en vivo Dark Magus (1974), Agharta (1975) y Panganea (1976).

Allí, el jazz se fusionó con un funk ácido, y el groove de Foster en la batería creó la base necesaria esas largas y virtuosas improvisaciones que, a través de una especie de trance musical, podían alcanzar los 40 minutos. Estos experimentos inspiraron a grandes bandas como Weather Report y Return To Forever. Los amantes de esta vertiente del jazz tendrán dos oportunidades para escuchar al baterista, que se presenta en formato de cuarteto. La primera será hoy y la segunda el sábado.

Miles Davis - Turnaroundphrase

Quienes prefieran un abordaje más sereno del jazz, podrán escuchar a Benny Green, uno de los músicos más importantes del género en los últimos años. El músico, que se presenta este sábado en formato trío, acompañado de batería y bajo, se formó con Freddie Hubbard y fue parte de los legendarios Jazz Messengers, el grupo baterista Art Blakey. Green acaba de editar Then and now, su vigésimo álbum, donde se mete en un nuevo terreno musical al acompañarse de la voz de Veronica Swift y de la flautista Anne Drummond.

Benny Green - "Say You're Mine"

Por otra parte, la visita de Gary Smulyan es otro suceso a celebrar por los amantes del jazz. Considerado uno de los saxos barítonos más importantes de los últimos años, el estadounidense ha sido reconocido por la crítica especializada en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en 2018 fue elegido como mejor saxofonista barítono del año por las revistas DownBeat y JazzIt. Smulyan llega a Punta del Este el viernes en formato cuarteto para presentar un homenaje a Chet Baker y Gerry Mullingan.

Gary Smulyan - "Moanin'"

El domingo se vivirá la fecha más variada de esta edición. Primero, el Aaron Diehl Trío, liderado por el pianista nacido en Ohio, brindará un homenaje al cantante Joe Williams, que cantó con dos de las big bands más importantes de la historia: la de Count Basie y la de Lionel Hampton. Luego, el dúo de Nnenna Freelon y Chico Pinheiro ofrecerá un recital íntimo a guitarra y voz con un repertorio basado en standards del género. Por último, el cierre estará a cargo del cubano Paquito D’ Rivera, que director musical del festival y una presencia clásica en la Finca El Sosiego. En esta ocasión interpretará un homenaje a Chick Corea en formato sexteto.

La grilla completa de actividades está disponible en la web del festival (www.festival.com.uy), y las entradas están a la venta en el Palacio de la Música de Punta Shopping y en la Finca El Sosiego.