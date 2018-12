Janet Jackson, The Cure y Radiohead ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll

Janet Jackson ingresó ayer al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a otros seis artistas, que obtuvieron un lugar en la historia de la música. Se trata de uno de los pocos reconocimientos que le faltaban al Ícono del año, reconocimiento dado por la revista Billboard el pasado mayo.

Jackson, de 52 años, la hermana más joven del fallecido Michael Jackson, entrará junto a la cantante de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, y a cinco bandas británicas —Def Leppard, Roxy Music, Radiohead, The Cure y The Zombies—, anunció el Salón de la Fama.

La revista Billboard dijo que era la mayor formación británica en los 33 años de historia del Salón de la Fama del Rock and Roll, situado en Cleveland.

Video de la canción "Made For Now" de Janet Jackson y Daddy Yankee

Janet Jackson, cinco veces ganadora del Grammy, había sido nominada dos veces antes, pero no había logrado ser elegida por los 1.000 artistas, historiadores y miembros de la industria musical que hacen la elección.

"Lo logramos muchachos. Gracias por todo su amor y apoyo", escribió Jackson en Twitter

Nicks, de 70 años, dos veces ganadora del Grammy por su particular estilo vocal, ya había ingresado como integrante del popular grupo de la década de 1970 Fleetwood Mac. Pero ahora lo hará por su carrera solista.

Los siete nuevos elegidos ingresarán en el Salón de la Fama en una ceremonia que se realizará el 29 de marzo en Brooklyn, Nueva York. Los artistas tienen que haber lanzado su primer álbum al menos 25 años atrás para poder ser seleccionados.

"Qué manera de cerrar un año increíble", tuiteó la banda Def Leppard, que se formó en 1977 en el norte de Inglaterra y realizó una gira por América del Norte y el Reino Unido en 2018.

The Zombies, formada cerca de Londres en 1961 y más conocida por éxitos como "She's Not There" y "Time of the Season", fue parte de la invasión británica de música pop que tuvo un fuerte impacto en Estados Unidos en la década de 1960, junto con The Beatles, The Rolling Stones y The Kinks.

"Sé que es popular decir en algunos círculos: 'no me importa si entro al Salón de la Fama del Rock and Roll', pero no es así como me he sentido siempre", dijo el cofundador de Zombies Rod Argent en la cuenta de Instagram de la banda.