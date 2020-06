Jaime Roos contó cómo decidió la postergación de sus shows en el Auditorio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Apenas se conoció la noticia de las reprogramaciones de los shows que tenía programados para agosto en el Auditorio y que ahora quedaron para abril de 2021. Jaime Roos dio su primera entrevista en cinco años. Esta semana, Andrés Torrón publicó una charla con Jaime Roos, donde analiza la situación.

En la entrevista publicada en el sitio Medium, Roos contó que el primer ensayo para su regreso estaba pactado para el 15 de marzo, pero la llegada del coronavirus obligó a suspenderlo. “Ahí mismo empecé a vislumbrar que las cosas se iban a complicar”, explicó.

“Al pasar los días, le fui haciendo una sencilla pregunta a todas las personas de mi entorno, incluyendo a la producción: ‘¿Se imaginan ustedes a 2.000 personas sentadas en una sala cerrada a 50 centímetros una de la otra en el mes de agosto?’. La respuesta siempre era ‘no’, aunque con el prudente ’vamos a ver que pasa’”, dijo. “Los hechos demostraron que la posibilidad de hacer un concierto con un aforo completo en una sala cerrada en el corto plazo está por fuera de la realidad”.

En sus redes sociales, Jaime Roos anunció que los shows serán reprogramados para el 15, 16, 17, 18, 20 y 21 de abril de 2021. Todas las entradas ya adquiridas para las fechas de agosto de 2020 son válidas para las nuevas fechas. Hoy, la organizadora del evento, AM Producciones, confirmó esos detalles.

El regreso de Jaime Roos se reprograma para 2021; el Auditorio sin shows hasta setiembre By Rodrigo Guerra MIRA TAMBIÉN El regreso de Jaime Roos se reprograma

“Tenemos todos un bajón tremendo”, agregó. “Pero al mismo tiempo somos conscientes de que estamos en medio de una calamidad. Me parece una obscenidad deprimirme por el hecho de cancelar un concierto si lo comparo con las situaciones dramáticas que están viviendo millones de personas en el mundo”.

Durante su diálogo con Torrón, autor del libro Mediocampo —que analiza la historia de uno de los discos fundamentales de Roos—-, el artista reveló que se había analizado la posibilidad de reprogramar los shows para noviembre, pero que dijo que esa hubiera sido una decisión “temeraria”. “El día de hoy estamos de vuelta en la primera casilla. No pudimos subirnos ni al camión, pero prometemos volver enteros al tablado”.

Roos se refirió a su sorpresa al enterarse de que, con meses de anticipación, el público está por agotar las entradas de los seis shows. “La única manera que tengo de devolver tanto afecto, de expresar esa gratitud, es haciendo el mejor concierto posible”, dijo.

“Vamos a hacer Mediosiglo el año que viene con el mismo equipo. Esta vuelta del destino no nos va a ganar. Y no es una bravuconada. No es agarrarse la camiseta y gritar ‘vamo’ nosotros’. Es expresar una fuerza interior genuina que sentimos todos”, dijo.



"retiro" Los últimos cinco años

En diálogo con Andrés Torrón, Jaime Roos analizó su etapa alejado de los escenarios y del ambiente del espectáculo. "Me vine a vivir a La Floresta. Quizás eso dio lugar a esa visión estereotipada de retiro espiritual o año sabático. Lo que hemos buscado a lo largo de todos estos años junto con Andrea, mi mujer, es el crecimiento espiritual. Esto puede sonar como frase de libro de auto-ayuda, pero no es así. Es un crecimiento espiritual criollo nomás", aseguró. "Tratar de alejarnos de las situaciones y las personas dañinas e intentar vivir del lado de la luz en forma permanente. Buscar llevar una vida cotidiana luminosa".



"Lo único que sé es que estoy mucho mejor que hace cinco años. No pasa por tocar o no tocar en vivo, en este caso eso sería una consecuencia y no una causa. Pasa por un cambio radical de vida", reveló.

El autor de clásicos como "Cometa de la Farola" y "Amándote" explicó que en estos últimos cinco años se dedicó a reorganizar su vida. "Cuando vos estás en pleno naufragio de tu vida emocional y profesional, con problemas económicos, administrativos, de salud, ¿por donde arrancás si sos consciente que todo está relacionado con todo? En eso estuve estos cinco años".

el público Los nuevos seguidores de Jaime Roos

El artista le comentó a Torrón que el proyecto Obra completa, que consiste en reeditar toda su discografía en formato remasterizado y, en algunos casos, remezclado, ayudó a generar un acercamiento de un público joven. "Cinco años atrás las nuevas generaciones no tenían la menor idea de mi vida, de mi obra, solamente había retazos de información que circulaban por aquí y por allá", dijo.



Cuando Torrón le comentó que en estos cinco años se generó un nuevo público "que no había nacido" cuando grabó "la mayoría" de sus discos, Roos respondió: "Eso me provoca una alegría ansiosa y me da un enorme alivio. Siempre aposté a que esas canciones le iban a ganar al tiempo, pero una cosa es pensar 'esto va a suceder' y otra es vivirlo cuarenta años después".

"Aparecen situaciones y emociones desconocidas que me provocan un cierto nerviosismo dentro de la alegría. Cualquiera se puede imaginar lo feliz que me pongo cuando de repente aparece un pibe y se me pone a hablar de la letra de 'Luces en el Calabró'. O leo un análisis hecho por vaya uno a saber quién en algún blog de no importa qué lugar desarrollando unas ideas muy profundas sobre determinada canción y haciéndome sentir que entendió todo. ¿Sabés la felicidad que te da la comprensión del otro? Toda esta ansiedad desembocó en querer volver a tocar en vivo", agregó.