Ivete Sangalo llega al Antel Arena y dice: "Con la música prefiero hablar de cosas buenas"

La cantante brasileña Ivete Sangalo regresa a nuestro país el próximo sábado 12 de octubre en el Antel Arena con su show Live Experience donde se repasan las dos décadas de esta cantante bahiana que también es Jurado en The Voice Brasil. Antes de su show en Montevideo, la cantante habló, en un perfecto español con El País. Para su nuevo concierto hay varios sectores agotados en el Antel Arena y quedan pocas localidades en otros sectores del recinto, así que más vale apurarse para no perderse a esta cantante que tiene una carrera llena de éxitos. Las entradas están a la venta en Tickantel y los precios van desde los 950 a 4.500 pesos.

—Habla bastante bien español.



—Comprendo más de lo que hablo. Mi padre era hijo de español y mi abuelo nació en España, entonces conozco mucho de español, pero solo para hablar por un rato.

Ivete Sangalo. Foto: Difusión

—El sábado regresa a Montevideo con su nuevo espectáculo, Live Experience, ¿puede adelantar algo?



—Es un concierto muy especial y estoy muy lista para hacer algo increíble allí.

—Su música es alegre y divertida, ¿esa es una manera de vivir en Brasil?



—Sí, es una manera que tengo de vivir la vida. Me encanta todo lo que tiene que ver con el amor, la alegría y la felicidad. Creo que cuando nosotros los artistas hablamos mucho sobre eso, las cosas van mejor. Las personas te quieren más felices y está bueno vivir así, hablando de cosas buenas. Sé que hay cosas muy difíciles en la vida, pero con la música prefiero hablar de cosas buenas como el amor, la felicidad. Creo mucho en eso.

Ivete Sangalo. Foto: Difusión

—Y para malas noticias ya está la vida, ¿no es así?



—Sí, está lleno de malas noticias. Entonces yo prefiero hablar de cosas buenas para que la gente tenga la imagen de mí como alguien que habla de cosas positivas.

—Estuve viendo un concierto que publicó en sus redes sociales. ¿Cómo fue estar en ese Rock in Rio?



—Fue un Rock in Rio donde había unas 100.000 personas. Ese es un festival muy importante en Brasil, y me premitió recorrer otros destinos como Lisboa y Madrid. Es una fiesta muy importante para la música y que pudiese estar para más de 100.000 personas, era todo mucha alegría.

Ivete Sangalo. Foto: Difusión

—Comenzó desde muy chica en la música, ¿cuándo siente que llegó a la fama?



—Empecé a cantar en mi vida cuando tenía cuatro años. Me olvido de esas cosas pero mi padre y mi madre guardaron todas esas cosas, las canciones que cantaba en mi casa junto a mis hermanos. Pero como profesional comencé con 21 años y desde entonces empecé mi carrera y también empecé mi camino para llegarle a las personas con mis ideas y personalidad. Desde ahí ya tengo memoria.

—¿Nunca la han tentado para hacer cine o telenovelas?



—Yo hago muchas cosas al mismo tiempo. Hago música, televisión y tengo hijos, todo al mismo tiempo. En verdad, estoy siempre haciendo cosas, pero la prioridad en mi vida es la música, entonces, todo lo relacionado con la música para mí es importante. Obviamente que la familia es para mí lo más importante, pero como profesional, creo que la música habla más que la televisión, por eso la elijo. Y me gusta más la música, pero también me gusta mucho hablar con la gente, y eso no se puede hacer, cuando se hace televisión.

Ivete Sangalo. Foto: Difusión

—Su familia se agradó el año pasado, ¿cómo es su vida hoy?



—Te cuento la verdad, ahora estoy con mis hijos, tengo gemelas y un chico de 10 años, y mi vida es con ellos. Hago conciertos y estoy con ellos, que son lo mejor de mi vida. Mi mejor momento es estar con mi familia, estar con mis amores y en poco tiempo estaré en Uruguay, y lo que más quiero es estar con mis fans de Uruguay.

—En su carrera ha tenido colaboraciones con importantes artistas en español como Alejandro Sanz, Sebastián Yatra o Juanes, ¿cómo surgen?



—Grabé un DVD en San Pablo y estaba mi amigo Alejandro Sanz. Es un increíble amigo, cantante y compositor, me encantan sus canciones. Y tenemos esta conexión hace mucho tiempo. Lo conocí hace mucho tiempo y hasta hoy permanecemos como amigos y hacemos cosas muy lindas juntos. Y hay muchos artistas latinos con los que me ha gustado participar. También Shakira que es una amiga muy especial. Tu sabes, en verdad me gusta mucho el español porque me recuerda a mi padre y las cosas que me contaba en castellano. Entonces, para mí ese idioma es como una conexión con mi papá, por eso me encanta. Y los artistas que conozco son muy especiales para mí, las canciones, los conciertos en los que hemos estado, entonces en mi carrera siempre me gustó cantar con ellos.

—¿Un disco en español es su nuevo proyecto?



—(risas) Creo que en un rato estaré cantando en español. Yo acostumbraba cantar con mi madre y padre en español, y creo que tal vez, algún día especial, haré algo con todas las canciones en español que me gustan. Va a ser increíble.