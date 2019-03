Iván Noble, un músico que va a la esencia de sus canciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tiene 25 años de carrera y este viernes regresa a Montevideo para interpretar sus éxitos en Sala Camacuá (entradas por Tickantel a 1.450 pesos). El argentino Iván Noble tiene una idea fija para este espectáculo que también realizará en Enjoy Punta del Este el sábado: “que la gente conozca las canciones como fueron gestadas”. Así, solo con su guitarra no solo hará un repaso por su carrera, también dará un vistazo por las canciones de su próximo disco, que saldrá en junio y estará compuesto por canciones escritas o popularizadas por mujeres.

De su carrera, el paso de los años, su nuevo disco y el espectáculo que lo trae a Montevideo, Noble habló con El País.

—Volvés a Montevideo con un show acústico, ¿a qué se debe esta decisión?



—Es un show acústico que me gusta mucho hacer en Argentina. Voy solo con la guitarra, porque es una situación en la que me siento cómodo y que disfruto cada vez más. Ir como de vuelta al momento previo a que las canciones fueron grabadas, ir al origen de la canción.

—También hacés un repaso por las canciones de tu carrera, que cumplió 25 años.



—Van 25 años oficiales. El show es un repaso, un inventario de canciones. Si bien estoy con un nuevo proyecto, no tengo la excusa de tener canciones nuevas para salir de gira.

—Con el show demostras la vigencia de canciones que tienen varios años.



—Sí, por suerte muchas de mis canciones fueron pasando con el tiempo. A mis shows suelen venir gente de mi edad que traen a sus hijos. Yo agradezco mucho estos años de música, y si bien no digo que vengan 25 años más, sí que vengan algunos años más.

Ivan Noble regresa a nuestro país para hacer un repaso por su carrera y presentar algún tema nuevo. Foto: Difusión

—Además presentas algo de tu nuevo disco, compuesto por canciones de mujeres.



—Es la primera vez que voy a hacer un disco con canciones que no son mías. Cuando me puse a armar el disco me di cuenta que muchas de las canciones eran de mujeres. Entonces decidí hacer este disco con canciones escritas o popularizadas por mujeres.

—Ya lanzaste “Moscas en la casa” de Shakira y “Para que sufrir” de Natalia Lafourcade. ¿Qué otras artistas aparecerán?



—El repertorio lo estoy terminando de armar, tendrá algo de Maria Elena Walsh, Chavela Vargas, es casi seguro que haya una canción de Ana Prada, Nacha Guevara, algo en español de Marisa Monte y de Bebe. Ahora estoy en la última elección de canciones.

Video de la canción "Moscas en la casa" de Shakira en versión Iván Noble

—¿Qué tienen las canciones para que las sumes al disco?



—En principio tienen que ser canciones que envidie, que me hubiese escribir a mí y me da fastidio haber llegado tarde. También alguna canción que me quede bien. Creo que en el caso de las canciones que ya salieron, fue lo que pasó. Siempre versionar canciones es un riesgo en el sentido que estás fotocopiando una canción, y mi idea era darle una impronta. En estas canciones ocurrió y espero que pase en las que vengan.

—¿Qué costó más, elegir las canciones o hacer el arreglo?



—Las dos cosas, porque empecé con venite canciones. Tal vez fue más difícil elegirlas que personalizarlas.

—También cumpliste 51 años a inicios de marzo, ¿te asusta el número?



—No me asusta, me indigna. Porque el paso del tiempo es indignante y hay que tomárselo con sabiduría o con humor. Y como no soy sabio, espero reírme de mi edad, al menos mientras pueda seguir subiendo tres pisos por escalera.

—¿Miras con nostalgia esos años iniciales en la música?



—Con la nostalgia tengo una relación ambivalente. Por un lado sí, pero por otro lado no soy un militante de la melancolía. Las canciones que me gustan de esos años las sigo cantando. Hay gente que guarda en su casa entradas, fotos, remeras viejas, discos, en mi casa no tengo ni mis discos ni memorabilia con respecto a la música. Las canciones que me siguen gustando las sigo cantando y las que no, no me pesan, porque las considero un experimento de un pibe de 20 años que en su momento sonaban bien y ahora me dan la sensación de sobreactuar, el cantarlas.

—¿Tenés una mirada crítica con tu carrera?



—Sí, es como las remeras, uno no puede seguir poniéndose las remeras de hace 15 años. Con algunas canciones eso pasa, pero entiendo por qué fueron escritas en su momento. El hombre de hoy mira con cariño a ese pibe.