Una italiana que prueba con sonidos urbanos

La cantante italiana Laura Pausini, presentará este mes su nuevo trabajo discográfico, Hazte sentir, en el que hace una incursión en el género urbano y tropical con “canciones muy diferentes” a lo que había hecho anteriormente.



La artista de 43 años dice que ha querido ir un paso más allá en su carrera e incorporar ese tipo de melodías que han triunfado en los últimos tiempos pero con las que hasta ahora no se “había atrevido”.



“Cuando era un poco más joven, era más conservadora y no quería abrirme a escuchar otro estilo o atreverme a cantarlo”, explica la italiana quien agrega que ahora cree que, con esa actitud, se “estaba equivocando” y remarca que la gente, y “especialmente los músicos, no ha de ser cerrada”.



“Puedes no reconocerte en una canción pero si tratas de cantar varios estilos puedes comprobar si te gusta hacerlo y si tu voz suena bien”, dice. Por eso, la cantante sostiene que quiso ampliar su repertorio con una variedad de canciones porque, a su juicio, “es muy interesante ver cómo el cambio generacional se enfrenta y se acerca a la música”.



Video de la canción "Nadie ha dicho" de Laura Pausini

A pesar de esos cambios, ella sigue manteniendo su oferta musical con una selección de temas con los sonidos que durante tantos años han caracterizado la música de "Pausini".



“Te das cuenta de que en este disco nos arriesgamos con un estilo urbano y tropical, pero hay canciones que son puro pop y más rockeras, que es lo que he hecho toda mi vida”, insiste. De hecho, “Nadie ha dicho”, el primer sencillo de su nuevo álbum, es fiel a sus sonidos.



La intérprete, que pasa gran parte del año en Miami, admite que, para la composición de este trabajo, se ha sentido influenciada por los ritmos que se escuchan en esta ciudad. “Al principio pensé que no sería capaz de cantar ese estilo y que me iba a ir mal, pero después me empecé a acercar, en casa, y acabé componiendo una canción”, dice en referencia a “Nuevo”, un reguetón escrito por ella misma.



La cantante señala que, ante la irrupción del género urbano en la industria, la balada no está “amenazada ni en peligro de extinción”.