Ismael Serrano vuelve al Auditorio Sodre, ahora en formato íntimo

Ismael Serrano vuelve a Uruguay, para presentarse en el Auditorio Nacional Adela Reta. Lo hará el jueves 1° de agosto y las entradas ya se pueden comprar en Tickantel. Valen desde $ 1.500 a $ 2.900.

El popular cantautor español llega para presentar Todavía, en una gira en acústico, en base a voz y guitarra. La gira lleva el nombre de su nuevo disco, que vio la luz en noviembre de 2018. Y su presentación en Montevideo busca continuar el éxito del año pasado, cuando en la misma sala llegó a agregar alguna fecha, dada la demanda del público.



Se puede decir que el artista madrileño estará realizando esta gira con la guitarra al hombro, buscando concretar un formato muy íntimo, pero con una cuidadísima escenografía. La gira comenzará el 27 de abril y recorrerá Argentina, para culminar con el show que dará en Montevideo.

Grabado en directo en la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, y con la presencia de un reducido grupo de amigos del artista, Serrano recopila en este disco versiones de sus temas de siempre y un tema inédito. La canción inédita se llama justamente "Crucé un océano", donde dice: “Crucé un océano buscando una canción, una palabra que iluminara el hueco que dejaste vos”.

El propio músico narró los entretelones de esta nueva etapa de su carrera. “Convoqué a algunos amigos en una casa cerca de Tigre, junto al delta del Paraná. La idea era compartir una guitarreada en la que hacer repaso de esas canciones que no siempre están en mi repertorio, pero que son retazos de mí que aún tienen vigencia, de los que me cuesta desprenderme, aunque no siempre les demos el espacio que merecen en los conciertos”, contó el artista sobre el origen del disco y del show.

“Y así transcurrió el día. Sonará de fondo, en el disco, el estruendo de zorzales, tordos, benteveos y otros pájaros que, por la tarde, vigilaban entre la arboleda. Al llegar la noche las aves callarán pero detrás de las melodías podrás escuchar al viento meciendo las copas, alguna lluvia tímida cayendo sobre el tejado de chapa, el rumor último del día que acaba”, relató.

Hay en este nuevo rumbo un deseo de volver a la esencia. Según palabras de Ismael Serrano, “tras editar Hoy es siempre, un concierto con una gran banda y con una gran puesta en escena, necesitaba volver a la raíz. Nunca había tenido la oportunidad de grabar un recital guitarra y voz, la esencia del oficio, la manera más honesta de defender las canciones, la más difícil”.

Efectivamente, para celebrar sus 20 años de carrera, Serrano había lanzado Hoy es siempre, que difundió con una gira que comenzó en España y que luego lo condujo al Río de la Plata, con conciertos antológicos en Buenos Aires (Luna Park), Córdoba (Orfeo Superdomo), Rosario (Teatro El Círculo), Santiago de Chile (Teatro Capoulicán)) y Montevideo (Auditorio Nacional Adela Reta). Ahora volverá a la gran sala montevideana, pero en este formato que busca ser más personal.