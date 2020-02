"Isla de Encanta", un programa de radio se convirtió en un disco de versiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los últimos dos años y meses, el periodista Nelson Barceló, el cantante Pedro Dalton y su hermano, el músico Orlando Fernández, han coincidido semana tras semana en un estudio de Malvín para darle vida a Isla de Encanta, programa que se emite sábados y domingos a las 18.00 por Emisora del Sur 94.7, y que se ha convertido en una suerte de compañía de culto para un público fiel y de paladar fino en lo musical.



En Isla de Encanta, que nació a partir de sesiones compartidas de escuchas de vinilos entre Barceló y Dalton, la música es la protagonista excluyente. En las emisiones de una hora, se combinan tributos a artistas de referencia, entrevistas a músicos invitados y pequeños shows en vivo, a cargo de Dalton y el visitante de turno.



De esos microshows, despojados, con un espíritu entre grabación de demo y fogón, ha surgido un repertorio enorme que en 2019 se materializó por primera vez en un disco, Isla de Encanta, que fue editado en vinilo entre los sellos Little Butterfly y Bizarro. Allí se reúnen 12 de las interpretaciones surgidas en esa esquina de Malvín, con Dalton a dúo con Mandrake Wolf, Laura Gutman, Riki Musso, Federico Morosini y la lista sigue.



La explicación para que lo entienda todo el mundo es que Isla de Encanta es “un disco de duetos de Pedro Dalton”, dice a El País Nelson Barceló (que en paralelo, acaba de cerrar ciclo en Abrepalabra y emprenderá nuevo proyecto en Océano FM). “Y después, si no, decís todo y tenés que enfatizar que capaz hubo una segunda toma, o quizás se grabó una guitarra arriba, que lo mezclaron; no es quizás lo que escuchaste en vivo. Y es inusual, tan inusual que no podés hacerlo en otra radio”, resume.



“El disco captura esos momentos de sinceridad, honestidad y comunicación entre las personas que están ahí, en ese momento”, cuenta Barceló sobre el álbum para el que seleccionó el repertorio en base a las grabaciones de un semestre, y lo ordenó en dos lados con características propias: uno más “para arriba”, por así decirlo, y otro “más climático, más intimista”.



"Isla de Encanta", el programa de radio que se volvió disco con Pedro Dalton e invitados By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN "Isla de Encanta", el programa de radio que se volvió disco con Pedro Dalton e invitados

Además de esas características, está claro que el material recupera una vieja tradición. “A mí me parece increíble, porque ya no hay programas de radio que saquen discos, como en la época de (Alfonso) Carbone y las ensaladas de Rock de Primera. Este es el primero en mucho tiempo”, explica Barceló sobre eso.



El plan ahora que Isla de Encanta está en circulación en disquerías y plataformas, es planificar una presentación a la altura, con invitados y psicodelia, como para mantener el clima de un programa que a lo largo del tiempo ha ganado en humor absurdo, lo que aporta ese toque más viajero.



“Los tres tratamos de ser bastante honestos en lo que hacemos, hacer cosas que nos gusten, y creo que lo logramos”, dice Barceló analizando esta aventura radial, “y me ha sorprendido la devolución de las personas que nos escuchan, que es muy afectuosa”. En ese sentido, también destaca la “entrega” de cada artista que ha visitado el estudio, “porque están en un ámbito que es como volver a lo inicial, de juntarse a hacer cosas”.