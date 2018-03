La inquietud como el motor de un artista que no descansa

Es la tercera vez que David Byrne viene a Uruguay, lo que habla del respeto que su obra ha despertado en un mercado así de marginal. Y eso que Byrne desde sus tiempos en Talking Heads y en toda su carrera solista, ha sido un artista, aunque a veces exitoso, demasiado personal para ser un fenómeno de masas. Está hoy, a las 21.00, en el Teatro de Verano con entradas que van de 920 a 2420 pesos y están a la venta en RedUts. Antes actuará la argentina, Juana Molina.

Esta vez (las otras fueron en 1994 y 2004) viene a presentar American Utopia, su primer disco en solitario en 14 años. Ese tiempo lo ha dedicado a proyectos compartidos o extravagantes (sacarle música a un galpón, por ejemplo) pero este nuevo disco lo muestra en terrenos propios.

Byrne mostró lo que trae a Montevideo en el Lollapalooza chileno. Vea el video

Byrne nació en Edinburgo en 1952 pero desarrolló su carrera bajo el difuso paraguas del punk neoyorquino del que fue su porción más vanguardista. Lo hizo con Talking Heads, una combinación de talentos (también estaban Chris Frantz, Tina Weymouth y Jerry Harrison) e inquietudes en el que Byrne impuso su impronta. Entre 1977 y 1988, editaron 10 discos en lo que combinaron, desde una sensibilidad “arty”, rock, pop, música negra y hasta salsa, en una combinación feliz, urbana y verdaderamente revolucionaria. En su sonido se ve la mano de Brian Eno, su productor, y Byrne pero también la de los otros miembros.

Una manera de entrar con todo a su obra es Stop Making Sense el registro en vivo que es disco y, principalmente, es uno de los mejores registros cinematográficos de una banda en su mejor momento; la dirigió Jonathan Demme. Su discografía está llena de hitos entre ellos su album debut, 77; Fear of Music; Remain in Light y Little Creatures, su disco más pop y que cerró, en 1985, la etapa más consolidada de Talking Heads. Algunas de sus canciones, “Psychokiller”, “Burning Down the House”, “This Must Be Place” y “Road to Nowhere”, son números recurrentes en las radios de oldies.

Su carrera solista ha sido más irregular pero igual de inquieta. Aunque paralelamente a Talking Heads ya había mostrado sus primeros proyectos personales, incluyendo un disco a medias con Eno y la banda de sonido de El último emperador, que le dio un Oscar no fue hasta 1988 y Rei Momo que empezó a mostrarse solo. El término es relativo porque muchos de esos discos son a medias con otros artistas como St Vincent (Love This Giant, 2012) o Fatboy Slim (Here Lies Love, 2010). Su último disco solista había sido Grown Backwards en 2004, que vino a presentar a Uruguay. Tiene nueve discos solista.

Byrne, además, ha editado libros y fue uno de los principales promotores de la world music. Grabó un disco a medias con Caetano Veloso.

Vea el video con la nueba canción de Byrne en el show de Stephen Colbert

American Utopia mantiene las mismas inquietudes musicales y poéticas de toda la obra de Byrne. Es un análisis de la sociedad de consumo y una crítica a la complacencia de la clase media, a partir de una música percusiva y original. Eso se traslada al show que se verá hoy en el Teatro de Verano. Allí, Byrne con una banda en continuo movimiento, hace un repaso a su obra más reciente y, para los viejos fanáticos incluye varios de los éxitos de Talking Heads que muchos siempre queremos escuchar.