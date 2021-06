Indio Solari explicó el significado de "Ñam fri frufi fali fru": "Era el sonido que..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La palabra más usada para definir la poesía del Indio Solari es, seguramente, "críptica". Sus canciones se han vuelto himnos con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o en su faceta solista, y las corean miles y miles de fanáticos aún cuando la intención de las letras no quede del todo clara para las masas. Solari, además, prefiere mantener el misterio y no revelar qué quiso decir en sus composiciones.

Por eso causó tanta sorpresa cuando atendió una consulta puntual a través de su cuenta oficial de Instagram, y despejó una duda referida a uno de los temas más conocidos de Los Redondos, "Ñam fri frufi fali fru".

Solari subió una foto para informar que el concierto Strangerdanger, A los pájaros, que su banda actual Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado dio vía streaming en abril, ya estaba disponible en plataformas digitales. Allí, un seguidor aprovechó para preguntarle: "¿Qué quiso decir con Ñam fri frufi fali fru, mister?".



Mientras algunas personas aparecían para opinar que era un juego de palabras o una referencia a la droga (a juzgar por las interpretaciones de los escuchas, todo en Los Redondos refiere a las drogas), el cantante y compositor atendió su consulta y la respondió sin vueltas.

"Esos sonidos los producía una amiga cuando recorría mi cuello con besos cortitos. Una pavada... bah", fue la versión que compartió Solari, para sorpresa y entusiasmo de sus seguidores que aprovecharon para manifestarle su cariño.



"Ñam fri fruli fali fru" es parte del disco debut de Los Redondos, Gulp! (1985) y la letra es la siguiente:

Voy a cuidar de mi amorcito

Que está borracha por demás otra vez

Me llama nene doctor

Yo no la cambio por nada

Cuando empieza a cabalgar



Voy a cuidar de mi amorcito

Que mordió el vidrio por demás otra vez

Me llama nene sifón

Cuando me muerde alocada

Ñam fi frufi fali fru



Ñam fi frufi fali frufi ñam fi fru

Ñam fi frufi fali fru

Ñam fi frufi fali frufi ñam fi fru

Yo no la cambio por nada

Cuando empieza a cabalgar



Voy a cuidar de mi amorcito

Que está borracha por demás otra vez

Me llama nene doctor

Cuando me muerde alocada

Ñam fi frufi fali frufi



Voy a cuidar de mi amorcito

Que mordió el vidrio por demás otra vez

Me llama nene sifón

Yo no la cambio por nada

Cuando empieza a cabalgar



Ñam fi frufi fali fru

Ñam fi frufi fali frufi ñam fi fru

Ñam fi frufi fali fru

Ñam fi frufi fali frufi ñam fi fru

Yo no la cambio por nada

Cuando empieza a cabalgar



Cuando me muerde alocada

Ñam fi frufi fali frufi

Yo no la cambio por nada

Ñam fi frufi fali frufi