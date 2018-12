Imagina que, en realidad, Yoko Ono escribió "Imagine"

"Ella está hablando a través de él”, reconoce Dan Richer, uno de los colaboradores de John Lennon ante la cámara de Michael Epstein. El cineasta recompone en el documental John and Yoko: Above Us Only Sky los meses de trabajo que dieron lugar a Imagine a través de grabaciones inéditas tomadas en Tittenhurst Park, la casa de campo donde la pareja se aisló para grabar el disco.

Publicado en 1971, el mensaje de paz que enviaba a través de sus canciones resucitó con más fuerza que nunca cuando Lennon murió asesinado el 8 de diciembre de 1980, hace ya 38 años. Además de coronar de nuevo las listas de éxitos, se convirtió en su legado más reconocible y duradero.

La película, que cuenta con la aprobación y participación de Yoko Ono, reivindica la autoría de la viuda de Lennon en buena parte del que es el trabajo más exitoso en la carrera en solitario del músico. Ono logró el reconocimiento oficial como coatuora de la canción en el verano de 2017, sin apenas repercusión mediática.

Lo admitía el propio Lennon días antes de morir en una entrevista radiofónica en la BBC con Andy Peebles: “‘Imagine’ debería haber sido acreditada como una canción de Lennon y Ono porque ella creó buena parte de su letra y de su mensaje. En aquel momento yo era mucho más egoísta de lo que soy ahora y evité mencionar todas sus aportaciones”. Ono solo aparecía hasta el momento acreditada junto a Lennon en una de las 10 canciones del álbum, “Oh my love”.

John y Yoko llega más lejos y apunta a la artista como autora de buena parte del disco y no solo de la canción. “Sin quitar mérito a la genialidad musical de Lennon, muchas de las ideas que construyen todo el proyecto proceden de ella. Estaba involucrada en cada aspecto del disco y creó un nuevo lenguaje para él. Es evidente que el Lennon de canciones anteriores como ‘I Am The Walrus’ o ‘In My Life’ no es el mismo que el de ‘Imagine’. Sin la sombra de Lennon, ella podría haber sido una Janis Joplin”, comenta Epstein a través del teléfono.

El documental, que no tiene fecha de estreno local, es un encargo del canal británico Channel 4 a Michael Epstein, candidato al Oscar por The Battle Over Citizen Kane (1996) y que ya había firmado en 2010 un documental sobre la vida de Lennon en Nueva York. En él solo participan testigos directos de lo ocurrido durante la grabación de “Imagine”, como Julian Lennon y el fotógrafo David Bailey.

La pareja se conoció en 1966, en una galería de Londres en la que ella, una artista ya reconocida, exponía sus obras. Su relación se hizo pública poco después y, a partir de ese momento, el músico pasó de ser un ídolo universalmente reconocido a un hombre divorciado y cuestionado. Su imagen siguió deteriorándose cuando en 1969 devolvió a Isabel II la Medalla de Miembro de la Orden del Imperio Británico que le había concedido cuatro años antes junto a los otros tres de Liverpool.

Su mudanza a Tittenhurst Park en 1971 era una huida del ruido que los rodeaba y una oportunidad de recuperar a Julian, el hijo de Lennon con el que había perdido el contacto durante algún tiempo tras el escándalo amoroso.

“Fue su respuesta a todo lo que había ocurrido en sus vidas en los años anteriores. Encontraron un lugar en el que refugiarse y en el que poder crear algo bello”, comenta el director del documental. También fue el escenario donde se tomaron las últimas fotos de The Beatles.

En la enorme casa de campo, el británico congregó a su gente de confianza, entre los que se encontraba su excompañero de banda George Harrison, para construir un misterioso proyecto que terminó siendo Imagine. Su primer disco alejado de The Beatles había sido un fracaso de ventas un año antes, así que se decidió a mantener el mensaje político con un sonido mucho más comercial.

“También fue idea de Ono el rodar todo lo que ocurría en la casa para luego estrenar una película en 1972 relacionada con el proyecto”, recuerda Epstein. John y Yoko incorpora parte del material inédito que nunca se usó en ella.

¿Su relación sería tan controvertida ahora como lo fue en su momento?

“Espero que hayamos evolucionado y que ya no consideremos una bruja manipuladora a una mujer fuerte y con voz propia. De hecho, ellos tuvieron algo que ver en que ahora lleguemos a entender que un hombre y una mujer pueden ser compañeros en igualdad de condiciones”, defiende el cineasta.

En el documental, Ono reclama a su modo la autoría de buena parte de “Imagine”: “Mirándolo con perspectiva, creo que John y yo nos conocimos para hacer esta canción”.