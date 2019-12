De Ideas Más a Garage Gourmet, diciembre llega con varios paseos gratis en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diciembre empieza y el año se va acabando. Y surgen en Montevideo muchas propuestas para salir a festejar el año que se empieza a ir, sin gastar mucho dinero. El sábado 7 y domingo 8 de diciembre vuelve Garage Gourmet, la feria gastronómica, de regalos y shows en vivo. Es en el Jardín Botánico (Av. 19 de Abril 1181) con entrada libre.



Esta sexta edición de la feria del Prado está organizada de modo de poder pasear, comprar objetos de diseños y relacionados a la cocina, y ver música, cine y artes escénico, todo al aire libre. Este año el encuentro extiende su horario más hacia la noche, para ofrecer más bandas en vivo. El sábado estarán Nicolás Molina con Los Cósmicos de invitados, y Dj Mica-D + Primmo Ranks.



Eduardo Larbanois, otro invitado especial de Ideas Más.

Y el domingo habrá un acústico de Federico Petersen de I’m in a Cowboy Band, Monkelis y Desayuno Continental. Estará el Circo Tranzat con funciones ambos días, ofreciendo su show circense no tradicional, sin animales y con humor, belleza visual e intensidad dramática.



En un clima de picnic, habrá también charlas, talleres y actividades para niños sin previa inscripción. Y el sábado se hace cine a cielo abierto, con la proyección de la película: Así habló el cambista, una comedia dramática dirigida por Federico Veiroj y protagonizada por el actor uruguayo Daniel Hendler. El sábado será de 12.00 a 21.00 y el domingo de 12.00 a 20.00, y también se harán recorridos guiados, visitas al invernáculo, talleres de huerta para niños y más.



Circo Tranzat, en Garage Gourmet. Foto: Difusión

Claro que si se piensa en ferias de cultura y compras, Ideas Más es un clásico de estas fechas. Con entrada libre y en su clásica ubicación (Plaza Florencio Sánchez, del Parque Rodó), la gran feria de discos, libros, regalos y shows en vivo abre hoy y sigue hasta el 24 de diciembre. El paseo cultural abre esta tarde a las 19.00 con la Orquesta Juvenil del Sodre, que interpretará el "Hallelujah", y a partir de allí, todos los días habrá un gran agenda artística.



Entre los muchos shows que desfilarán por el escenario del parque están agendados Gabriel Peluffo (este martes), Eduardo Larbanois y Pablo Benavides (el viernes) y La Ventolera (sábado). El domingo, Mauricio Ubal, Ruben Olivera, Macunaima y Nelson Caula conversarán sobre la creación de “A Redoblar”.



El miércoles 11 estará Roy Berocay, el viernes 13 Martín Buscaglia, el sábado 14 Julia Wels & los Efímeros y el domingo 15, Peter Pólvora. El jueves 19 Papina de Palma, y el viernes 20 Franny Glass. El sábado 21 Pascual Márquez, el domingo 22, Puro Chamuyo, y cerrará la grilla El Cuarteto del Amor, el lunes 23.



La feria se puede visitar todos los días de 19.00 a 23.00.



Daniel Hendler, en Así habló el cambista. Foto: Difusión

El Parque Batlle también tiene su feria artística: Mojo, la Bienal de la Juventud de Montevideo, que va el sábado 7 y domingo 8. El sábado están la DJ Majo Alarcón, la banda Tripaldi y los Dispar, la rapera Eli Almic con su compañero de música DJ RC, la cantautora Lu Ferreira, Once Tiros y desde Argentina, Las Pelotas.



Y el domingo participarán DJ Superchango, La Máquina, la banda de raperas Se Armó Kokoa, Croupier Funk en un plan más bailable, el MC brasileño Marcelo D2 y la orquesta tropical argentina La Delio Valdez. Hay más actividades, son a partir de las 14.00 y con entrada libre.

El cuarteto del amor, cierra en víspera de Navidad la feria Ideas Más. Foto: Fernando Ponzetto

Volviendo al Parque Rodó, desde el viernes 6 al domingo 8 se realizará allí, sobre Av. Sarmiento, la VII edición de Festival de Cine a Pedal, a la hora de la puesta de sol, o sea hacia las 19.45. Con entrada libre, el viernes se proyectará Mi tío, película francesa de 1958 dirigida por Jacques Tati. Al día siguiente Beyond The Horizon (2019), de Delphine Lehericey, y cierra el domingo la película argentina Delfín, de Gaspar Scheuer.



También llega la Fiesta de la Migraciones, que el sábado 7 y domingo 8 se hace desde las 11.00 en Museo de las Migraciones, con entrada libre, conjugando shows y gastronomía. Y el viernes 13 se viene la Noche de los Museos, de 20:00 a 01:00, abarcando una amplia grilla tanto en la capital como en el interior del país.



Otra cosa para hacer en el festivo diciembre es asistir a escuchar al Coro Nacional del Sodre, con entrada gratis. Estará el jueves 12 a las 20.00 en Club Uruguay y el viernes 13 en la Parroquia Santa Gema (Av. José Belloni esq. Roma).