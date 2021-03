Hugo Fattoruso quedó afuera de los recitales de regreso de Jaime Roos: conozca los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado, durante una entrevista con Mauricio Rodríguez para Telenoche, Hugo Fattoruso anunció que no participará de la vuelta de Jaime Roos a los escenarios. "No voy a ser parte de la re-entrada de Jaime", dijo el exmúsico de Opa y Los Shakers tras la pregunta del periodista sobre los shows Mediosiglo.

Según explicó, había participado de algunos ensayos para el espectáculo que se realizará en octubre en el Teatro de Verano, pero luego recibió un mail del autor de "Durazno y Convención" y "Amándote" donde le informó que no participaría de su vuelta a los escenarios. "Recibí un mail de Jaime donde me dice que en esta oportunidad no me puede invitar", detalló. "Me hubiera encantado".

La salida de Fattoruso de la banda encargada del regreso de Roos fue confirmada a El País por el propio pianista. "No voy a estar", dijo. Al respecto de las razones de su salida del proyecto, el músico prefirió no entrar en detalles. "No viene al caso", dijo.

Con Hugo Fattoruso.

Ensayando "Mediosiglo"

📍 Ciudad Música, Montevideo

🗓️ 9 de setiembre de 2020

📸 Juan Ponce de León pic.twitter.com/6g24WL9J10 — Jaime Roos Oficial (@JaimeRoosUy) September 11, 2020

En una entrevista publicada por El País en setiembre, el miembro de HA Dúo, Dos Orientales y Barrio Sur habló sobre el llamado de Roos a participar de su grupo. "Con Jaime nos habíamos visto unas cuantas veces en Montevideo y otras en La Floresta. Pero una cosa es tomar un café y otra es poner en funcionamiento el repertorio de Jaime, que es Uruguay al mango", dijo.

"Como él es muy bien organizado, dos meses antes de la juntada me mandó el repertorio y todas las grabaciones, con mucha cosa en vivo. Me decía: “Fijate lo que hiciste acá” o “Me gusta que vaya por ahí”. Así que yo lo estaba estudiando dos meses antes de encontrarnos... así que estaba jaimizado (se ríe). ¡Todo con total alegría!", agregó en ese momento.



Desde 1984, año en que se publicó el álbum Mediocampo, Fattoruso ha participado de cada uno de los discos de estudio de Roos. También formó parte de varios de los grupos con los que armó giras por todo el país y por el exterior. Entre ellos, La Escuelita, creada a finales de los ochenta.

Aún no se conocen más detalles sobre otros cambios en la formación encargada del regreso de Roos a los escenarios tras más de seis años de ausencia. Lo que sí está anunciado desde el año pasado es que el artista se presentará junto a La Banda Completa, formada por 21 músicos que representará el grupo más grande de toda la carrera de Roos.

El grupo, que Roos definió como "el sueño del pibe", cuenta con músicos de primera línea como Nicolás y Martín Ibarburu, Gustavo Montemurro, Walter "Nego" Haedo, Edú "Pitufo" Lombardo y Freddy "el Zurdo" Bessio.