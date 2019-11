Hugo Fattoruso habló con El País: "Comparto esta alegría con todos los uruguayos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El músico uruguayo Hugo Fattoruso recibió ayer en Las Vegas el Premio a la Excelencia Musical 2019, que entrega la Academia Latina de la Grabación en el marco de la celebración de los 20° Grammy Latino, que se realizarán hoy y que repartirán premios a los mejores trabajos musicales en español.



En una ceremonia realizada en el hotel Waldorf Astoria, Fattoruso recibió el premio junto a Eva Ayllón, Joan Baez, José Cid, Lupita D’Alessio, Pimpinela, Omara Portuondo y “El Puma” Rodríguez. Tras recibir el reconocimiento, el músico habló con El País.



"Comparto esta alegría con todos los uruguayos", dijo, vía telefónica, desde Estados Unidos. "Estaba emocionado porque estaba representando a mi vida en un evento de mucho alcance. Además, estoy representando, en parte, al Uruguay. Cada vez que estoy de gira, en mi cabeza, estoy representando a todos los uruguayos", aseguró.

Cuando subió a recibir el premio, se lo pudo ver emocionado. Luego de posar para las cámaras con el gramófono, realizó algunos agradecimientos con la voz entrecortada. "Gracias a la Academia por este reconocimiento", comenzó, y quiso compartir el galardón "con mis maestros, que muchos de ellos ya no están. Con mi familia que me ha dado la fuerza; mis hijos que han venido, Alex desde Ámsterdam, Luanda desde Río, Christian de Seattle y Francisco de Los Ángeles".



También lo compartió con "my fiancee" Albana Barrocas, con quien tiene el proyecto musical HA Dúo, y con sus maestros de la música afromontevideana, "la familia Silva, la familia Nuñez". "Y ta, es eso", dijo antes de bajar del escenario con otra ovación.



Horas después de la ceremonia, el músico le dijo a El País que cuando subió al estrado se sentía "muy nervioso" porque no quería olvidarse de ningún agradecimiento. "Pero, efectivamente, me olvidé", dijo.

Así, nombró a las personas que faltaban: "la familia Silva, familia Núñez , familia Ramírez , tambores de Barrio Sur, de Palermo y del Cordón , así como a todas las Cuerdas; a Diego Martínez (de Montevideo Music Group), Leandro Quiroga (amigo y productor) y a Javier Celoria (amigo y productor)".

la ceremonia Abrazos con Pimpinela y chistes con Joan Baez

"Primero nos presentaron entre nosotros para romper un poco el hielo. Estuvimos conversando unos 15 minutos", comenta Fattoruso. Entre los premiados, relata que habló con Lucía Galán y abrazó a su hermano, Joaquín Galán. "Me gusta mucho lo que hacen con Pimpinela, pero especialmente la felicité a ella porque es una cantante fuera de serie".



Luego saludó al resto de los músicos y charló con Joan Baez. "Le hice un chiste", dijo con una sonrisa. "'Pua, tanto tiempo que no nos vemos', le dije. 'Pah, yo no me acuerdo de vos', me dijo. 'Sí, yo te vi en Woodstock (se ríe)'", relata.

Si bien vio a Baez en la película del festival, le comenta a El País que en la semana que llegó a Estados Unidos (en agosto de 1969) estuvo a punto de ir a Woodstock con su hermano Osvaldo. "Nos invitó una chica que viajó en el mismo vuelo rumbo a Nueva York. Esta chica, que se llamaba Estela y que era amigos de la gente de El Kinto, nos dijo: 'Che, miren que hay un festival de tres días. Vamos a dormir en el campo'. Cuando nos dijo eso, con Osvlado nos asustamos y no fuimos".

Antes de terminar la ceremonia, el músico le obsequió un "paquete" con siete de sus discos -tres de Dos Orientales, tres de HA Dúo y el álbum de Barrio Sur- a todos los premiados. "Albana (Barrocas) me ayudó y fue un lindo eslabón de cadena de amistad a la gente de Pimpinela, a Eva, al Puma y al resto", comentó.

Los Grammy Latino y planes en familia

"Vamos a ver qué pasa con el disco", dice, con una sonrisa al referirse al álbum Tercer viaje, de Dos Orientales, que está nominado en la categoría de mejor álbum de jazz latino.



Luego de la ceremonia principal de los Grammy Latino, el músico seguirá los planes con su familia: "Nos quedamos en Los Ángeles tres días para compartir con la familia de Francisco, después nos vamos hasta Seattle para compartir unos días con Christian, su hijo y su esposa. Luego, a fin de mes, retornamos a Montevideo".

"Le mando un saludo a los amigos y a todos los músicos de Uruguay", dijo Fattoruso al terminar. "Un saludo sincero, y un abrazo muy grande, ¿ta?".