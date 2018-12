Hugh Jackman sale de la pantalla y anuncia una gira musical mundial

Días atrás, desde The Today Show anunciaban que “el siempre encantador Hugh Jackman” estaría visitando el programa de televisión estadounidense de la cadena NBC, para hacer “un enorme anuncio exclusivo”. En simultáneo, el actor que acumula 21.7 millones de seguidores en Instagram y otros 12.9 millones en Twitter, se generó mucha expectativa desde sus redes, prometiendo que se venía algo grande.

Pues bien, el jueves cumplió y el anuncio fue, sin dudas, una sorpresa grande. Porque mientras que la mayoría podría haber esperado que hablara de una nueva película, o que incluso volviera a ponerse en la piel de Wolverine, personaje del que se despidió en la elogiada Logan, del año pasado, el galán australiano dio una información que no tiene nada que ver —bueno, un poco sí— con la gran pantalla.

Y es que Hugh Jackman saldrá de gira mundial como cantante. Sí: el anuncio que dio fue que saldrá a recorrer escenarios del mundo, con un recital en el que hará canciones de Los miserables (2010) y El gran showman (2017), dos películas que protagonizó; de The Boy From Oz, y más repertorio vinculado tanto a Broadway como al cine. “El hombre. La música. El show”, es el lema de este tour que contará con una orquesta en vivo y que será, por lo pronto, uno de los más llamativos del año que viene.

Hasta ahora, se anunciaron fechas en Europa y América del Norte, entre mayo y julio. Alemania, Holanda, Suiza, Francia e Inglaterra figuran en la agenda de Jackman, además de varias ciudades de Estados Unidos y alguna parada en Canadá. La venta de entradas todavía no empezó, y de una visita a América del Sur, por ahora, no se sabe nada.

La gira, pensada para estadios cerrados o arenas, tiene un antecedente y es el tour que Jackman hizo hace unos tres años, en cinco ciudades de su Australia natal. “Es casi todo acerca de mí, es todo lo que amo”, dijo en ese momento y avisó que, gracias a ese espectáculo, “van a conocer al verdadero yo”.

Este plan de Jackman no implica necesariamente una pausa en una carrera cinematográfica que está cada vez más cargada. Se acaba de estrenar The Front Runner, una biopic en la que interpreta al senador estadounidense Gary Hart (en Uruguay todavía no tiene estreno previsto); y en carpeta figuran la película animada Missing Link, en la que puso voz a Sir Lionel Frost (en el idioma original), y Bad Education, en posproducción y basada en la experiencia del guionista Mike Makowsky en la secundaria.

Además, se espera que protagonice The Good Spy, otra biopic pero sobre el oficial de inteligencia de la CIA, Robert Ames. Porque versatilidad, claro, a Jackman le sobra.

Con eso se relaciona este tour en el que, según adelantó, cantará, actuará y contará historias. “Es un sueño hecho realidad”, dijo en "The Today Show" el actor que cosechó los más grandes elogios de su carrera con su trabajo en la oscarizada "Los miserables". Esa reputación ahora la lleva a otro terreno, y habrá que ver cómo le sale.