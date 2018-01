Huele a espíritu juvenil

Aunque luego sería una exageración de amplitud musical (country, ópera, jazz, rock, música clásica y de Nueva Orleans y un disco con Burt Bacharach), ya en la austeridad de los Atractions, su banda histórica, estaban concentradas todas esas intenciones. Es así que, a pesar de surgir a fines de la década de 1970, Elvis Costello siempre fue, gafas incluidas, un bicho raro que estaba más cerca del pub rock que del punk, primo artístico de Johnny Rotten, quizás, pero hermano de Nick Lowe, seguro.

Con el formato tradicional en sus dos primeros discos (My Aim is True y el favorito personal, This Year’s Model), compendiaba letras interesantes sobre ciertos costumbrismos británicos con ritmos que iban del folk al reggae sin sentirse intimidados. Siempre hubo una personalidad única en su arte. Aunque esos dos primeros discos representan un contundente pie derecho en la industria musical, This Year’s Model es el primero con The Atractions, una banda que entendía clarito a Costello.

El aire nervioso del disco acrecentado por los teclados de Steve Nieve, le da su eterno espíritu adolescente y, por lo tanto, clásico. Y acá están canciones como “Pump It Up”, “This Year’s Girl”, “(I Don’t Want to Go To) Chelsea”, “Radio Radio” y “Watching the Detectives”. A veces, con tanta elaboración y amplitud, uno puede olvidarse la grandiosidad desde la simpleza de los primeros discos de Costello; siempre hay tiempo de recordarlo.