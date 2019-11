Hoy y mañana se exhibe "Pavarotti", un documental con mucho para oir y para contar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ron Howard, quien fuera un niño prodigio del cine y dirigiera algunos clásicos del cine americano reciente (Una mente brillante, que le dio sus dos Oscar; las tres películas surgidas de El código Da Vinci), ha encontrado un lugar de confort en los documentales musicales.

Despúes de The Beatles: Eight Days a Week-The Touring Years y filmar un concierto de Jay-Z en Made in America, ahora cambia totalmente de estilo y estrena Pavarotti, un documental sobre el tenor italiano que se puede ver hoy y mañana a las 20.00 en Movie Punta Carretas.

Pavarotti es una mirada entre admirada y objetiva a la vida y la obra del tenor italiano a partir de fragmento de conciertos, películas caseras y un montón de entrevistas con parientes, amigos y colegas como Bono; Pavarotti participó en “Miss Sarajevo”, una canción que U2 grabó en 2002.

Howard —que tiene entre sus créditos, además, películas como Apolo 13 y Han Solo: Una historia de Star Wars— no es un connoisseur de la ópera. Centrarse en una figura como la de Pavarotti fue idea de Nigel Sinclair, Paul Crowder y Mark Monroe, productor, editor y guionista respectivamente de su documentral sobre los Beatles.

Pero no es necesario saber de ópera para dejarse seducir por el talento de Pavarotti. De hecho, uno de los grandes objetivos de su carrera fue promover el arte lírico entre el gran público. Lo que le interesaba a Howard era su personalidad y en todo caso, como le dijo a la televisión pública estadounidense, “sabía más de ópera de lo que sabía de Fórmula 1 antes de hacer Rush: Pasión y gloria y ciertamente sobre ir a la Luna antes de Apolo 13”.

“Francamente, siempre ha amado a los documentales”, djo Howard. “Y era un poco tímido, quizás temeroso de meterme en esas aguas”.

El documental se inicia con Pavarotti en el Amazonas, buscando el teatro en medio de la selva que inauguró Enrico Caruso. Cuando se lo abren para él, canta un aria en el mismo escenario que el gran divo de la ópera. A partir de allí, Howard reconstruye la vida de Pavarotti desde su infancia en Modena (donde nació en 1935), su camino a la fama y su consolidación como uno de los grandes nombres de la ópera y su participación en Los tres tenores, el ensamble que conformó con Plácido Domingo y José Carreras.

Pavarotti murió en 2007 por complicaciones de un cáncer pancreático pero su nombre se ha mantenido vigente.

El documental también habla de sus romances incluyendo los más oficiales, su primera esposa Adua y su secretaria, Nicoletta Mantovani con la que se casó en 2003 y que aparece en Pavarotti.

En el documental participa la familia del tenor quien aportó mucho de los materiales que se ven en la película. Entre ellos hay actuaciones en vivo que demuestran el caudal de voz (ese Do alto característico) y su expansivo carisma.

Al igual que el reciente María Callas, más allá de la historia de vida, Pavarotti, permite ver en acción a uno de los genios de la lírica.