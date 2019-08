Hoy, feria de vinilos en Sinergia Design 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En las ferias de discos que se organizan en Sinergia Design siempre se puede ver a un público variado. Desde los revendedores y los melómanos que bucean en las bateas -y hasta tiran codazos si es necesario- en busca de una rareza o de un disco valioso, a los curiosos que van a ver vinilos para recordar la banda sonora de etapas pasadas de su vida, cada edición se llena de un público heterogéneo que tiene algo en común: el amor por la música.



Hoy, entre las 12.00 y las 00.00, habrá una nueva oportunidad de comprar y reencontrarse discos en formato físico. Y para esta séptima edición de la feria, la oferta es bien variada: 20 vendedores ofrecerán 25 mil discos en formato de vinilo, pero también se incluirán varios cassettes y CDs. Al igual que el público, la oferta de discos es bien variada: Gracias por la música, de Abba, Wish you Were Here, de Pink Floyd, y Fuiste mía un verano, de Leonardo Favio, conviven en las bateas.



Con álbumes a la venta por un mínimo de 100 pesos y con entrada gratuita, la feria de Sinergia Design puede ser un buen plan para cambiar la rutina del sábado. El ambiente estará musicalizado por varios DJs, que pasarán canciones en vinilo, y, a partir de las 19.30, el grupo Montevideo Swing Jazz se presentará en el lugar.



Además de la música, Sinergia Design tiene cervecerías y lugares de comida.