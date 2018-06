Un homenaje que es una vuelta a las raíces

Nacida en Benin, pero radicada en París, Angélique Kidjo es una de las grandes artistas de la música africana. Su nuevo proyecto, ahora, la muestran más ambiciosa que nunca: se le ocurrió replicar el disco Remain in Light de Talking Heads. La idea recibió la bendición de Byrne. No es tan disparatado, Byrne y el productor Brian Eno estaban por aquellos años, muy interesados en la música africana como está clarísimo en muchas de las canciones de la banda (“I Zimbra” de Fear of Music es la más evidente). Lo que hace Kidjo es rescatar esas raíces africanas, hacerlas más evidentes y conseguir así que la música vuelva a sus raíces. El primer simple del disco (que sale el viernes) es “Once in a Lifetime”, un diagnóstico sobre la soledad urbana que en la voz y en el arreglo de Kidjo toma una nueva dimensión. F.C.