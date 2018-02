El homenaje a Pendota que emocionó y sacó de escena a Aldo Martínez

Miguel “Pendota” Meneses, maestro del parodismo, con una veintena de primeros premios y cinco menciones a la Figura Máxima del Carnaval, es una figura fuertemente asociada al director de Nazarenos, Miguel Villalba, con quien compartió muchos carnavales en Los Gaby´s.



Villalba y sus hijos, Leonardo y Fabián decidieron homenajear el veterano actor retirado esta temporada, con un emotivo homenaje en la despedida, que recuerda toda su trayectoria y principales parodias.



Ese momento fue el clímax de una actuación que transitó por los carriles del humor y la emoción, de los que no estuvo ajeno el principal actor del elenco, Aldo Martínez, quien compartió años emblemáticos junto a Meneses.



Según contó Martínez a El País, durante el homenaje cantado por Miguel Villalba la emoción pudo más y tuvo que salir de escena.



“Pendota es mi maestro, con quien me di el gusto de salir y aprender muchas cosas”, contó el artista de Nazarenos.



“Cuando me contaron la idea del homenaje me puse muy contento, porque él se lo merece, ya que es un grande, a quien todos los carnavaleros disfrutamos por años”, agregó, tras comentar que cuando el grupo puso las gigantografías con su imagen vivió un momento “profundo, que me hizo llorar e impidió seguir”, puntualizó Martínez.



El actor protagonista de Nazarenos tuvo, además, la responsabilidad de componer a China Zorrilla, uno de los preferidos de Pendota.



Por ese motivo “la estudié muy bien y le puse mucho cariño”, concluyó.



Aprendizaje.

Pendota y Martinez también conformaron una dupla exitosa desde hace casi tres décadas. Salieron juntos por primera vez en Los Gaby´s, en 1990, ganando el primer premio.



En ese entonces, Pendota ya era una reconocidísima figura de la categoría, mientras que Martínez consolidaba su ascenso.



El destino los volvió a encontrar en 1997, en Valentinos, junto a los Villalba.



Ese año realizaron la parodia “Evita”, con la que Martínez ganó la mención a la Figura Máxima, además del primer premio.



Otros dos años memorables de ambos fueron 2000 y 2001, con las humorísticas parodias “Bill & The Kid”, “Salvando al Soldado Ryban”, “Madre Teresa” y “El Hombre Elefante”, de Momosapiens, donde los actores desplegaron todo su talento y destreza, ganando la corona.