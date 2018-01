Hologramas que permiten ver a los grandes divos en escena

Varias décadas después de su muerte, los espectadores podrán volver a disfrutar de las voces de Maria Callas y Roy Orbison en directo: eso sí, en hologramas, en un extravagante espectáculo con tecnología láser y con orquestas en directo. Una fusión de teatro escénico con tecnología digital y láser que permitirá recuperar a verdaderas leyendas musicales que interpretarán versiones digitalmente remasterizadas de sus grandes éxitos, señala en su web la compañía impulsora del proyecto, Base Entertainment, especializada en espectáculos en Las Vegas.



Los cantantes interactuarán tanto con los músicos en el escenario como con el público, en unos espectáculos que explotarán el potencial de los hologramas y el interés por la realidad virtual para crear “una experiencia ultrarrealista donde la fantasía se vuelve realidad”, precisa Base.

Al tratarse de espectáculos tecnológicos, se podrán desarrollar al mismo tiempo en múltiples ciudades de todo el mundo y tras el comienzo del proyecto con Callas y Orbison, se desarrollarán otros con más artistas “de renombre mundial que se revelarán en los próximos meses”.



En el caso de Callas in Concert, debutará en Tokio en una fecha aún por concretar, bajo la dirección artística de Stephen Wadsworth, quien se ocupó de numerosos espectáculos de la diva griega y es actualmente el responsable del curso de postgrado en ópera en The Juilliard School. Mientras que In Dreams, el dedicado a Roy Orbison (1936-1988), se estrenará en abril en Reino Unido con el acompañamiento de la Royal Philharmonic Orchestra, y estará dirigido por Eric Schaeffer. “Esta producción trata de volver a centrar la atención en el genio creativo de Roy Orbison y compartirlo con todas las generaciones”, resaltó Schaeffer.