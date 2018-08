El hip hop con más experiencia

"Era un disco que iba a llevar varias escuchas para hacer su trabajo, el trabajo de volver hacia adentro. Son varias capas de uno mismo que uno tiene que atravesar, para llegar a la fuente, y me parece que ha hecho su trabajo de una manera hermosa: en la gente y en nosotros mismos”. Con los ojos brillantes, Marcos Hernández habla de Recordis con la convicción del que sabe que hizo algo bueno, por él mismo, pero también por los demás. Es la convicción que comparte con el resto de los Dostrescinco, la banda que anoche se llevó el Graffiti a mejor disco de hip hop, y que mañana vuelve, después de un rato, a tocar en Montevideo.

Mañana sábado, Dostrescinco vuelve a La Trastienda, la sala donde hace un año presentó este álbum Recordis que ha traído seguridad, experiencia y alegría. El show arranca a las 21.00, lo abre Gula que está estrenando su disco Un joven con hambre, y quedan entradas en Red UTS desde 600 pesos.

“A mí, en lo personal, me pasa de estar ensayando y encontrarle algo nuevo a cada tema. Los otros días estaba en un ensayo y pensaba eso: ‘esto sigue trabajando para adentro’. Y me parece que a la gente le pasa lo mismo”, reflexiona el rapero que, en la banda, responde al nombre de Tío Marcos.

Y para diferenciar el show de mañana con los otros que ha dado el grupo, hay que tomar en cuenta ese trabajo interno de búsqueda y exploración, que se traduce en un montón de resultados externos. La experiencia ganada y lo conformes que quedaron con aquella presentación de 2017 en el escenario de Fernández Crespo, hará que para este show se ajusten y afinen una serie de cosas, y se sumen además unos homenajes a la música de las décadas de 1980 y 1990. “Está más contundente”, resume el MC.

Pasar en limpio

En concreto, el año que pasó entre la presentación de Recordis y este show de mañana en La Trastienda, trajo mucho para Dostrescinco.

Hubo dos shows con entradas agotadas en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, una bisagra que fue la presentación en el Antel Fest entre dos potencias como Once Tiros y No Te Va Gustar, una gira por Colombia y, más acá en el tiempo, la apertura del recital que No Te Va Gustar y Buitres dieron en el estadio de Las Piedras.

"Vine a perderme", del último disco de Dostrescinco

En escenarios grandes y ante miles de personas, la banda se probó a sí misma que tiene todo para responder a ese nivel de exigencia, y también se lo probó a la gente. En Colombia, por otro lado, tocó hacer el ejercicio de “empezar de nuevo”. “Porque tampoco vas a ir con la bandera de todo lo que ya hiciste. El ejercicio de empezar de cero está buenísimo”, dice Hernández sobre ese tour.

Y presentaciones como las de la Zavala Muniz, tienen que ver con esa necesidad de refinar el trabajo y el sonido, sobre todo la sonoridad que se logra con la banda completa. “Es que cuando uno respeta mucho su trabajo, hace que los otros respeten su trabajo. Es una cuestión de generación: generás tus recursos para trabajar bien, y desde la gente que te contrata a la que te ve, saben que lo estás haciendo bien”, reflexiona.

Todo este proceso y este aprendizaje, Dostrescinco lo hizo en simultáneo al crecimiento que tuvo la escena rapera local en los últimos meses.

“Todavía falta”, dice Hernández, “pero las cosas que están pasando están bien buenas. Estamos yendo hacia adelante, y hoy por hoy el rap uruguayo tiene un punto de maduración, que la gente de otros géneros le está prestando el oído”.

El rapero destaca que se están abriendo “muchas puntas” distintas dentro del género, y que los artistas no se dejan limitar por lo ya hecho o aceptado. “Está Eli (Almic) que ocupa una parte buenísima, Santi Mostaffá; está AFC que es una banda muy original. Y después hay gente como Los Buenos Modales, Arquero, JT que hace algo increíble... Se está abarcando un círculo que el masivo todavía no lo vio, pero cuando lo encuentre, ya va a haber una estructura armada para todos los gustos”.