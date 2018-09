"Todo lo que hice tiene que ver con este presente"

Fue modelo y es actriz pero en los últimos 10 años, impulsada por Jaime Torres, Peleritti se ha revelado como una cancionista destacada con un repertorio folklórico al que se acerca con buena voz y mucha sensibilidad. Hoy se presenta, dentro del sexto festival Llegando a MVD, en la Sala Zitarrosa compartiendo escenario con el portugués Fernando Torto y la uruguaya Yisela Sosa. Es gratis.



—Su carrera musical empezó en 2009, pero es su primera vez en Uruguay, donde no teníamos tan presente esa faceta suya. Y eso me hizo pensar en algo que usted dijo alguna vez, que prefería ver lo suyo como un camino y no una carrera.

—Me gusta la palabra camino. Porque uno puede ir eligiendo, dando los pasos al ritmo que uno necesite, elegir dónde quiere estar y a quién quiere visitar. Y tiene ese andar que tiene que ver con los procesos de cada uno.

—¿Este andar reposado ha sido una constante en todas las estaciones de su camino? Pienso en su paso por el modelaje o la actuación.

—Vengo de diferentes expresiones que, para mí, fueron la posibilidad de encontrar espacios escénicos. La actuación ha sido una herramienta muy grande. Todo lo que he hecho tiene que ver con este presente y este estar aquí. Todas las herramientas que he incorporado me han traído al presente de la música. He sido muy estudiosa, y eso es un espacio muy personal que nadie ve. Antes de empezar a cantar hace nueve años, hubo un descubrimiento que tiene que ver con la voz, y la música siempre estuvo cercana a mí. Cuando empiezo a cantar es porque esa cocción estaba a punto por madurez, experiencia o estudio.

—Y empezó por el folklore...

—Eso fue fundamental, elegir el folklore, porque ahí me animé a cantar. No sabía si algún día me animaba a cantar y la pregunta era, si me animaba, qué era lo que me emocionaba. Cuando me descubrí con el folklore, o la música de raíz, que era lo que se escuchaba en casa, me reecontré con algo mío. Y ahí arrancó.

—Su primera actuación fue nada menos que con Jaime Torres. ¿Qué vio él en usted?

—Eso fue muy hermoso. Estaba haciendo La señorita de Tacna en Buenos Aires y escuchaba muchísimo folklore. Y un amigo de Jaime me veía con el folklore todo el día y me dice: “tenés que conocerlo a Jaime”. Lo conocí, fui a verlo y entablamos una amistad con él y su familia. Y empezamos a compartir la cotideaneidad con él y su familia. Yo cantaba con mi caja algunas coplas de Leda Valladares y en un momento me invitó a tocar en el Festival SCCC . Eso fue mágico, pero fue eso de cuando uno elige un camino que se empieza a abrir, y eso me pasó de la mano de Jaime. A mi me daba mucho pudor, pero a la vez tenía mucho deseo de hacerlo. Fue un grito primal.

—En sus presentaciones en vivo hay mucho de corporal y de gozo en lo que hace. ¿Es así?

—Eso fue empezando a pasar: no soy la misma persona que empezó a cantar hace 10 años. Entonces había mucho pudor. Al comienzo me pasaba de todo y quizás no podía disfrutar precisamente por eso. Así que ser feliz cantando es algo que me fue pasando; antes se me movía todo. Hoy si me ves bailar y disfrutar es porque soy muy feliz cantando, pero eso me fue pasando a medida que fui encontrándome con el sentimiento. Antes me costaba hasta moverme porque todo era por primera vez. Estos 10 años cantando son parte del disfrute de hacer algo nuevo. Yo busqué ese camino.

—Está en un buen momento, entonces.

—Sí, en tremendo momento; no estar tan ocupada en pensar si te equivocás o no y estar ahí en contacto con el público. Soy muy tímida, pero a medida que me siento parada en mis pies, atravesada por el canto, me hace muy feliz. Disfruto mucho lo que se genera con el público.

—¿Qué trae a Montevideo?

—Me vengo presentando desde el año pasado con el guitarrista Juan Pablo Ferreira. Y en cada lugar invitamos a un percusionista, que en la Zitarrosa será el uruguayo Pablo Leites. La posibilidad de ir a Montevideo con este repertorio me pone muy contenta. Y está el intercambio que se da con la música. Vengo escuchando música uruguaya para empaparme y estar esos días más conectada con la música de ustedes.