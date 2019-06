Entre el "hecho aislado" y el "sabotaje": ¿qué fue lo que ocurrió el jueves en el Teatro Solís?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hombre que el jueves pasado lanzó dos botellas con cloro granulado en la sala principal del Teatro Solís, en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, fue detenido el sábado y tras pericias del Instituto Técnico Forense, fue declarado inimputable, según dijo la fiscal Angelita Romano a Telenoche. Por tal motivo, fue internado en el Hospital Vilardebó.

“Escuchamos las explosiones, fue una y al ratito, la otra. Después había cierta inquietud, porque alguien se sintió mal, gente de arriba pasó para abajo, se empezaron a prender las luces, y salió alguien y dijo que había que desalojar. No hacía ni media hora que estaba el espectáculo andando”, relató a El País el periodista Tomás Linn, uno de los presentes.

El coordinador de la Filarmónica, Álvaro Méndez, se sujetó al pronunciamiento de la Justicia y dijo a El País que “no tenemos ningún elemento para pensar que haya sido una acción dirigida hacia alguien, sino hacia un espectáculo. Y la Justicia declaró a la persona inimputable por una pesquisa psiquiátrica, y determinó su internación en el Vilardebó, lo cual está en la línea de que no hubo una acción dirigida a alguien en particular. Como fue a ese espectáculo pudo haber sido a cualquier otro; no hay nada que nos permita hacer una suposición en ese sentido”.

Sin embargo, el director a cargo del concierto, Hugo López Chirico, de 83 años e invitado especialmente para la ocasión, aseguró en sus redes que lo que ocurrió el jueves se trató de un “acto de sabotaje”. López hizo un larga publicación respecto a la suspensión del concierto, y aseguró que “por las razones que fuere el Ing. Martínez, Intendente de Montevideo, cumplió un ejercicio de moderación, al interrumpir décadas de una política del partido gobernante hacia mi persona”, más allá de que desde hace dos meses el intendente es Christian Di Candia, tras la renuncia de Daniel Martínez al cargo para enfocarse en la campaña.

López Chirico criticó que “dentro del Frente Amplio no hay espacio para la moderación”, y opinó que “lo verdaderamente importante de lo sucedido es extraer conclusiones para la acción, para evitar que Uruguay siga en el camino que conduce a Venezuela”.

Días atrás, el también artista plástico había señalado que pesaban sobre él “casi treinta años de mordaza artística”, en un texto titulado “Otra estación en el camino de Uruguay a Venezuela”, en el que también hacía hincapié respecto a sus diferencias con Martínez y el Frente Amplio en general.

López se exilió en Venezuela durante la última dictadura uruguaya, y en su biografía se resalta que el día del golpe de Estado se negó a dirigir a la Orquesta Sinfónica del Sodre. Se mantuvo por tres años más en la Sinfónica, hasta su exilio.

“Está esa sensación de frustración, de dolor y rabia, porque Hugo López, después de muchos años, volvía a dirigir a la orquesta municipal. Es un hombre de una trayectoria increíble y verlo ahí, con 83 años, firme, erguido, que parecía que culminaba una cosa que siempre había deseado que ocurriera, y se la frustran...”, lamentó Linn. Además, opinó que “todo el mundo salió con la misma impresión, porque realmente fue muy raro”.

Méndez, en tanto, explicó a El País que la invitación a López surgió en el marco de los festejos de los 60 años de la Filarmónica, festejos que se desarrollan desde el año pasado, y por los que la actual directora artística y musical, Ligia Amadio, decidió invitar a todos quienes antes estuvieron en su puesto. “Se invitó a Federico García Vigil, quien agradeció pero no quiso aceptar el ofrecimiento; luego a Javier Loyoia, a Martin Lebel, y a Hugo López, quien fue desde 1971 a 1975 director titular”, señaló Méndez. El País intentó comunicarse ayer con Amadio, sin éxito.

En cuanto a la eventual reprogramación de Rituales, mitos y afectos, Méndez aseguró que la intención está, pero explicó que “va a ser complejo hasta el año que viene”, puesto que las agendas del teatro y de la orquesta, ya están muy apretadas. “Pero estamos trabajando en eso, ver si tenemos una alternativa”, remarcó.