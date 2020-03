Todo lo que hay que saber del show que Maroon 5 dará hoy en el Estadio Centenario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hit atrás de otro: esa es la mejor manera de definir el show que esta noche ofrecerá la banda estadounidense Maroon 5 en el Estadio Centenario. Sobre la Tribuna Olímpica, la banda estadounidense se enfrentará por primera vez ante el público uruguayo, para despacharse con una hora y media de recital cargado de pop y rock. Abrirá la velada Meri Deal en su faceta solista, y todavía quedan entradas en venta en Red UTS.

Un hit tras otro, porque si hay algo que Adam Levine y compañía han cosechado durante casi dos décadas de carrera, son éxitos. Para hacerse una idea, en la gira que los trae a Montevideo vienen abriendo con “This Love”, de su disco debut Songs About Jane de 2002, y cerrando con “Girls Like You” del último Red Pill Blues, de 2017. Y en el medio hay una cantidad de puntos altos, que seguramente serán coreados en masa por unos miles.

Entre la veintena de canciones que ya tocaron en Chile y Brasil, los Maroon 5 pasan por “Makes Me Wonder”, “Payphone”, “Maps”, “Moves Like Jagger” (acá sonará en la misma cancha donde hace algunos años cantó y bailó el mismísimo Mick Jagger), “Sunday Morning”, “Don’t Wanna Know”, “Animals”, “Sugar”, “Won't Go Home Without You” y “She Will Be Loved” -además de las dos antes nombradas-. Todas esas son muy, muy conocidas, y se intercalan con algunas no tan populares, pero siempre efectivas.



Hay algunos pasajes instrumentales, y las infaltables versiones acústicas, que están reservadas para el bis.

La puesta que acompaña esa batería de temas es la que se espera para este tipo de recitales: escenario enorme, pantallas gigantes, luces de colores, pasarelas y mucho baile y recorrido escénico por parte del frontman, que apela a su carisma y porte de galán para enganchar al público.

Esto fue lo que se vio en Santiago y en San Pablo, Brasilia, Recife y Río, última parada antes de aterrizar en Montevideo. Las reseñas hablan de “verdaderos shows” y de públicos entusiastas, como para dejar definitivamente atrás la polémica actuación en Viña del Mar con la que se inauguró este tramo del tour latino (antes hubo doblete en México, también con buena repercusión).

datos Venta de entradas y otros detalles para el show de hoy Está previsto que Maroon 5 salga a escena hoy a las 21.00, pero hay otros horarios y cuestiones que hay que tener en cuenta para ir hoy al Estadio Centenario.



Las puertas abrirán a las 18.00 y Meri Deal, cantante de #TocoParaVos que está encargada de abrir el show, comenzará con su set a las 20.00. El recital no se suspende por lluvia, aunque no se prevén precipitaciones para esa hora de la noche.



Las boleterías de la Olímpica estarán abiertas desde las 14.00 para compra y canje de venta online; mientras que la venta sigue por Red UTS. Hay financiación con tarjetas de crédito y una promo con Mercado Pago, de 20 % de descuento para algunos sectores.



A considerar, está prohibido el ingreso con comida, bebidas alcohólicas; equipos profesionales de audio, fotos y videos; linternas, fuegos artificiales, bengalas y, un poco más obvio, instrumentos que hagan ruidos molestos, percusión y armas.



VIÑA DEL MAR Polémica entre gaviotas

El 27 de febrero, Maroon 5 emprendió la recorrida por América del Sur con una presentación en el popular festival chileno de Viña del Mar. Y lo que debía ser una gran fiesta para los presentes y para los millones que ven el evento por televisión, terminó en gran controversia con posteriores disculpas de Adam Levine.

“Tocaron tarde, se saltaron los premios y brindaron un concierto breve. No hicieron mucho mérito por la noche anglo”, publicó el sitio La Tercera tras la actuación, y sintetizó con vehemencia que “Viña les importó un carajo”.

Los primeros comentarios tuvieron que ver con un show frío y desganado por parte de la banda californiana que, después se supo, duró menos de lo acordado. A eso se le sumaron la llegada tarde y la viralización de un video en el que se ve a Levine quejándose porque habían estado “en un show de tevé”, no en un concierto.

En las disculpas que compartió en sus redes, el cantante dijo que le molestó la calidad de sonido, “y dejé que eso impactara en mi desempeño, lo que no es profesional”. “Me sentía mal, y a veces me cuesta disimular esa molestia. Lamento haberlos decepcionado”, aclaró, y aseguró que para él y su banda siempre es un disfrute tocar en Sudamérica.

Adam Levine de Maroon 5 en Viña del Mar, 2020. Foto: EFE

A Maroon 5 ya se le había criticado y mucho su “floja” actuación en el Super Bowl del año pasado, donde dejó gusto a poco. Pero los antecedentes inmediatos dan cuenta de un espectáculo que no decepcionará a los fanáticos que llegarán al Centenario.

Un hit atrás de otro. De eso se tratará el show de hoy, de la mano de una banda popular y actual que, dicen, ya anda por aquí. Preste atención, no vaya a ser que se cruce con Adam Levine, o James Valentine o alguno de ellos, y se pierda la oportunidad de una selfie.