Hablan por la Espalda, Diego Rossberg, Dinamita y banda y más shows en la vuelta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Octubre arrancó lleno de música en vivo, y esta semana se viene cargada de presentaciones en Montevideo. Acá proponemos un repaso a algunas de las propuestas para los próximos días.

Esta noche a las 21.00, en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre, la cantante Noe Santana presentará su primer disco, Bio, producido por Sebastián Peralta (entradas en Tickantel). Santana, que viene recorriendo escenarios como vocalista de la banda D'Mozar, ahora muestra una nueva propuesta arraigada al pop, con algún matiz rockero.

Mañana jueves, también en la Balzo pero en un plan netamente de rock clásico, Dinamita & La Swing Factory vuelve a presentarse en Montevideo después de unos cuantos meses viajando y tocando por Estados Unidos. Va con banda completa y con música nueva, ya que hace un par de meses lanzó "No era yo", una canción de amor y guitarras afiladas.

El viernes 4 hay de todo. Por un lado, desde las 21.00 en La Trastienda, tocan la banda uruguaya Algodón y la argentina Perras On The Beach. Las dos tienen en común que son representaciones nuevas del pop rock rioplatense, cada una con su impronta bien personal, y cada una con un frontman que no tiene desperdicio (Paul Higgs en un lado, Simón Poxyran en otro). Las entradas están en Abitab.

En la Sala Camacuá, en tanto, el grupo coloniense High Hopes realizará su buen tributo a Pink Floyd. El año pasado versionó el repertorio del disco Dark Side of The Moon en Sala Zitarrosa, y ahora, esta vuelta a la capital es para tocar el Wish You Were Here en un primer bloque, ya que el segundo es más amplio en la selección. Ideal para fanáticos de la psicodelia, la entradas para este show también están en Tickantel. ¿La particularidad? Los temas suenan en la voz de Eliana Gonnet, un giro llamativo.

En la Sala Balzo, también el viernes, el músico Eduardo Yaguno presentará su segundo disco Curandero. Definido como "un canto a la inspiración y la luz humana", el álbum mantiene la fusión de candombe y rap que le interesa al artista, mientras que el espectáculo busca ser integral, por lo que combinará las artes plásticas de Mary Porto Casas, y la danza dirigida por Cristina Ibarra. Hay anticipadas en Tickantel.

Y este viernes, además, arranca el Ciclo Astral, que seguirá todos los viernes de mes en el Montevideo Lounge Hostel, con varias bandas del under local. La apertura esta semana es con The Supersónicos (que lanzan nuevo disco esta semana) y Reyes Estallar, y se expondrá el arte de Nico Barcia, todo con entrada a 180 pesos (en el lugar).



Más adelante estarán Monkelis y Las Cobras; Uoh! e Hijo Agrio; Danteinferno con Austral. Es una buena forma de conocer parte de lo que está pasando en el círculo alternativo de Montevideo.

Un poco en sintonía con ese ciclo, en cuanto a estética, está el show del sábado en Inmigrantes, que tiene como plato fuerte a Hablan por la Espalda, banda que está encendida con el disco editado hace pocos meses, Afuera; y como apertura a Lxs No Fumadorxs, el proyecto más punk y crítico de Pau O'Bianchi. Las anticipadas están en Mi Entrada, es a las 23.30 y es un banquete altamente recomendable.

En otra línea musical, el sábado en Teatro Ducón (Durazno y Convención), a las 21.30, tocará Patricia Robaina, una de las cantautoras que está renovando la escena con una voz bien personal. Acompañada de Matías Romero en guitarra, Robaina presentará su disco Marimorena, en el que musicaliza poesías de Virginia Brindis de Salas, la primera poeta negra en publicar un libro en América Latina. Las entradas están a $ 300 allí.

Y para el domingo quedan otras dos propuestas interesantes. Por un lado, Diego Rossberg presenta Eres el fuego, su segundo disco solista, a las 20.30 en Sala Zitarrosa. En formato banda, quien fuera la voz de Cuatro Pesos de Propina recorrerá esta faceta más íntima, que había empezado a desarrollar con su ópera prima Solo es un juego, y que acá sigue explorando. Las entradas están en Tickantel.

Y en La Cretina, sigue adelante el ciclo Canciones de amor para el fin del mundo, de Franny Glass, en el que se adelanta el repertorio que integrará un disco en proceso (repertorio que está divino). El ciclo fue los domingos de setiembre y se mantendrá este mes, y para el 6 estará Paul Higgs como invitado, musicalizando la noche. Las entradas se compran en el lugar y este es un fragmento mínimo de una de las inéditas.