¿Quién es Gustavo Casenave, el uruguayo que ganó el Latin Grammy?

Ayer se celebró la 20° edición de los premios Latin Grammy y un uruguayo se llevó un gramófono. El pianista Gustavo Casenave ganó el premio a mejor álbum instrumental por Balance, un disco que competía el trabajo de músicos como Miguel Zenón, Cuban Sax Quartet, Moisés P. Sánchez y Edu Ribeiro.



Junto a Hugo Fattoruso (mejor álbum de jazz latino) y El Cuarteto de Nos (mejor canción de rock), Casenave fue uno de los tres uruguayos nominados para esta edición. Finalmente, fue el pianista fue el único local que se llevó un premio.

"Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Academia y a todos los nominados, que es increíble la cantidad de talento que hay acá adentro", dijo el músico al comenzar su discurso de agradecimiento. A su vez, la dedicó unas palabras a su esposa, Vicky Barranguet ("El amor de mi vida", dijo), Lola y Simone (sus hijas), a sus padres y hermanos y a "toda la gente de Uruguay". "Muchas gracias al Uruguay, que me dio todo; un país tan chiquitito pero tan grande", dijo al terminar.

perfil De Kongo Bongo a ganar un Latin Grammy

“Con 23 años me fui a Boston para estudiar en Berklee, y cuando me gradué en 1997, no hubo absolutamente ninguna duda de que teníamos que irnos con mi esposa, Vicky Barranguet, para Nueva York”, le dijo el pianista Gustavo Casenave a El País a finales de agosto. “Metimos todo en un camión y manejamos esas cuatro horas y media desde Boston a Nueva York sin un plan concreto, ni una casa, ni un trabajo. Solamente con la total seguridad y las ganas de empezar una vida artística”. En los 22 años que pasaron desde que ese día, Casenave editó 30 discos, estuvo cinco veces nominado al Grammy Latino y fue nombrado “Artista Steinway”, un prestigioso reconocimiento que también recibieron compositores legendarios como Gershwin, Mahler, Liszt, Prokofiev y Rachmaninoff.



“Empecé de abajo, tocando en lugares de jazz, dando clases y buscándole la vuelta”, explica Casenave, que en 1996 fue seleccionado como uno de los diez mejores compositores salidos de Berklee -la universidad privada de música más grande del mundo- en treinta años. Gracias a su propuesta basada en el lenguaje del jazz, la música clásica contemporánea y el tango, el pianista de 48 años se presentó en salas como Carnegie Hall, The Blue Note y Walt Disney Concert Hall, y fue consolidando su carrera.



El pianista, que en Uruguay se formó con Héctor Tosar y que en los noventa formó parte de la banda de reggae Kongo Bongo, asegura que el tango lo ayudó a encontrar sus raíces uruguayas. “Era una música que escuché toda mi vida, que la tocaba mi abuela, que la escuchaba en el taxi, pero de adolescente nunca me interesó”, dice. En 2012, publicó el disco Tango Casenave, que le trajo su primera nominación al Grammy Latino, y es parte del cuerpo docente estable de Stowe Tango Music Festival, el mayor festival de enseñanza musical de tango en Estados Unidos.



“Trato de venir lo que más puedo a Uruguay. Ya sea por conciertos o por mi familia”, dice Casenave. Mientras tanto, gira por el mundo con su música y ya ganó su primer Latin Grammy.