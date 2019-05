Guided By Voices, veteranos del rock independiente tienen cosas para decir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El low fi hace poco para que la gente lo quiera: son canciones breves, urgentes, grabadas sin ningún lujo extra, como en estado puro. Y sin embargo, hay bandas que insisten con eso. Incluso veteranos como Guided By Voices que para su disco (que es como el trigésimo sexto de una carrera que empezó en 1987, se comportan como unos principiantes ansiosos grabando en el garage de su casa: en Warp and Woof, su nuevo disco, dan 24 canciones de, en promedio, un minuto y treinta segundos cada una. Ya han hecho esta clase de cosas pero ultimamente se habían puesto más pretenciosos. Formados en Ohio a mediados de la década de 1980 alrededor del maestro de escuela Robert Pollard, Guided By Voices (junto con Pavement) se convirtieron en los popes de la música indie de fin de siglo. Con influencias inalterables que van de Pere Ubu a Gang of Four, acá no van a conquistar nuevos fans pero los de antes, van a estar contentísimos.