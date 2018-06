Groove, mucho más que una academia de arte

"Yo soy vecina del barrio y siempre pasaba cuando volvía del trabajo. Cuando me jubilé me propuse aprender a cantar. Me acerqué a la academia y pregunté si había cursos para una persona de mi edad, y me dijeron que por supuesto. Ya eso me resultó reconfortante. Todo es bueno, pero el ambiente es lo mejor, me encanta ir. Son todos jóvenes pero nunca me sentí fuera de lugar, siempre me sentí cómoda. Cuando no puedo ir o es feriado mi semana es una pena, porque me reconforta el alma ir a cantar. Creo que he avanzado. A fin de año hay una muestra de alumnos, e incluso me animé a cantar en público. ¡En un boliche! Es muy gratificante. Me refresca el espíritu. Más que nada jazz, música de los 450, 60, de las películas americanas".