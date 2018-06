Una gran potencia vocal que explora nuevos ritmos

Después de una pausa de seis años (del lanzamiento de Lotus), donde fue madre por segunda vez y estuvo como jueza del programa The Voice, el viernes pasado, la cantante Christina Aguilera lanzó su séptimo disco de estudio: Liberation.



Un trabajo producido, entre otros, por Kanye West (sí, es una extraña combinación, pero funciona) donde Aguilera pasa por distintos géneros como el rock, hip hop mientras habla de trauma, la lujuria, un poco de crítica y amor, mientras su hipnótica voz es la que conecta las distintas emociones por las que navega el disco.



También hay un poco de feminismo en el disco, como sucede con la canción “Fall in Line”, que se estrenó el mes pasado en los premios Billboard. La canción interpretada junto a Demi Lovato no es la única colaboración del disco que también a Ty Dolla $ign y 2 Chainz, Keida y Shenseea y GoldLink.

Si bien es muy disfrutable el disco en general, lo mejor queda para el final. Es que “Unless It’s With You” es una balada romántica simple, hermosa y completamente memorable. Una de esas canciones que seguramente integren el canon de lo mejor de Aguilera, como antes lo fue “Beautiful”, una de sus mejores canciones a la fecha.



Una vez más, Aguilera se reinventa, lo que ha sucedido desde Stripped, y también en Back to Basics o Bionic. Y desde la portada de Liberation, Aguilera deja en claro que esa liberación no solo es musical, también hay un despojo de lo accesorio, como el maquillaje en la portada, y musicalmente, deshaciéndose de viejos hábitos que no permitían disfrutar de su maravillosa voz.



Es que Aguilera, tiene uno de los mayores registros vocales entre las cantantes jóvenes, quien este año tiene un nuevo renacer para demostrar que se mantiene vigente.



Si bien siempre se la comparó con Britney Spears, jugar una partida contra la “princesa del pop”, nunca le dio resultados positivos. Sí lo hizo, ganándole por paliza, cuando logró demostrar que además de belleza, Aguilera tiene un vozarrón que se lleva el mundo por delante. Y esa carta es la que mejor le ha funcionado.



Y como le ha sucedido a las otras chicas que trabajaron en Disney, el quiebre que mostró Aguilera fue brusco. Por ejemplo, Britney bailó con serpientes y Miley Cyrus anduvo haciendo twerking, para demostrar que ya podían conquistar a los adultos; y Aguilera lanzó Stripped. Seguramente sea el mejor disco de su carrera. Uno que contenía empoderadas canciones surgidas mucho antes del movimiento #MeToo como “Fighter”, “Beautiful”, o la destratada en su momento “Dirrty”. Y Liberation está a la altura de aquel disco de 2002.