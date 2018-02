La Gran Muñeca y Zíngaros ratificaron que son grandes candidatos

La murga La Gran Muñeca ratificó anoche que es una de las mejores propuestas de la temporada, con un trabajo de sobresaliente nivel, aunque el mayor efecto de la propuesta fue obtenido en sus primeras dos ruedas.



El grupo mostró un libreto sólido y estupendas interpretaciones, así como un impecable trabajo coral y de arreglos corales, en los que una vez más destacó la impronta de su director escénico y arreglador coral, Andrés Toro.



El texto propone una inagotable batería de recursos persuasivos para matizar 45 minutos de actuación: hay risa, ironía, reflexión, poesía y un punto brillantemente logrado: la crítica política, que se obtiene a través de magistrales caricaturas de los principales personajes políticos del oficialismo, representados en el cuplé “Rendición de Cuentas”, el preferido de buena parte de los espectadores para alzarse con la distinción.



También brilló el cuplé sobre el acoso, que navega profunidades.

La canción final y despedida dan un contundente cierre conceptual, editorializando sobre la necesidad del cuidado del planeta, la justicia, equidad, los derechos y apelando a la construcción de valores, estableciendo que es posible creer en el individuo, los colectivos y las prácticas de encuentro, que son propuestos como alternativas esperanzadoras a un sistema que erosiona la convivencia y saca lo peor de nosotros mismos.



El espectáculo tiene un ritmo intenso, vibrante y sin fisuras, posicionando al grupo con las máximas expectativas para la madrugada del próximo viernes, en la que el jurado entregará su veredicto.



A cuenta de un análisis más profundo una vez que hayan pasado las principales murgas candidatas, es preciso señalar que la murga de la familia Mega ha cumplido con méritos suficientes los pasos necesarios para hacerse con el título, aunque deberá esperar aún la actuación de sus rivales, dos de las cuales -también candidatas- se presentarán esta noche, en otro duelo apasionante.



Su eventual triunfo dependerá de una compleja ingeniería de sumas y restas y comparaciones en rubros clave, como textos y coro, así como otros de menor incidencia, como vestuario y puesta en escena, en los que nadie puede regalar una milésima.



Un análisis detallado de dichas aristas y la comparación con las demás candidatas se ofrecerá en las próximas horas, una vez que los principales grupos hayan cumplido su tercer pasaje por el Teatro de Verano.

Parodismo

El cierre de la noche fue con los parodistas Zíngaros, que volvieron a brindar un gran espectáculo y ratificaron su condición de aspirantes al primer premio, en una categoría en la que hacía años no se veía un nivel tan alto y parejo.



La trecera función tuvo menor humor que en la ronda anterior -sobre todo al inicio- aunque el trabajo fue encontrando sus momentos con el paso de los minutos gracias a una realización que esta vez presentó mucha mayor fluidez y notorios aciertos interpretativos de Leonardo Pacella, Ledys Araújo, Fabricio Speranza y Pinocho Sosa, a quiene apoyó un gran elenco.

Cualquiera de sus dos parodias están habilitadas para integrar una terna de mejores.



No obstante, al momento de elegir, “La Redota” tiene todos los condimentos necesarios por encima de “La vida de Kanela”. Ellos son el texto, actuación, danza, música y un final de lujo en la platea, sintetizando el carácter épico del del Éxodo.



La candidatura de Zíngaros en esta categría también se basa en rubos sólidos, donde prima la originalidad de la danza (desarrollada por la nueva coreógrafa, Eugenia Mello), así como una selección musical impecable, que llegó de la mano de Agustín Amuedo, el nuevo arreglador coral.



Ellos, más el vestuario y cuidado de detalles visuales, asguran a Zíngaros un lugar de privilegio en la definición en la que aún resta el pasaje de sus tres rivales.

Candombe y revista

A segunda hora actuó la comparsa C 1080, cuyo espectáculo estuvo por debajo de lo esperado para una ronda decisiva, como resultado de dificultades sonoras que persistieron durante varios minutos, dificultando la adecuada comprensión de un riquísimo texto creado por Marcel Keoroglian y Patricia Tardi.



El espectáculo “Musica Negra” propone un viaje sonoro desde los orígenes de la música en la África y milenaria, hasta nuestros días, reconstruyendo la vida, costumbres y personajes de los conventillos.



Sobresale la creatividad para hablar de las fusiones de aquella música originaria del continente negro una vez llegada a estas tierras, instancia en la que comenzó un mestizaje con los ritmos europeos, represntadas en la música típica española.



Pese a relegar terreno en el plano musical, la agrupación que dirigen Waldemar “Cachila” Silva y sus hijos desarrollaron la mejor puesta en escena del carnaval, donde conviven hermosas postales y mucha acción, trabajando la espacialidad en tres niveles, en los que dispusieron el lucimiento de cuerpo de baile, coro, personajes típicos y sus figuras.

Aún a falta de la presentación de Tronar de Tambores -que lo hará esta noche- C 1080 parece haber cedido algunos puntos en el envión final, luego de una segunda rueda auspiciosa.



No se descarta que pueda obtener la corona, aunque lo propuesto en la liguilla pareciera dismunuir levemente sus posibilidades.



La apertura de la noche fue protagonizada por la revista Tabú, que otra vez presentó una propuesta de altísimo nivel, quedando expectante en una categoría pareja, donde la decisión se tomará entre una propuesta muy jugada al humor (House) y otra plenamente volcada al relato de historias donde el valor de lo humano marca la diferencia.



Tabú tiene todos los condimentos necesarios para la obtención del título, en especial, un gran cuerpo de baile.



El único punto en contra es la ausencia del humor.



Repase el comentario definitivo sobre la actuación de Tabú de la noche de ayer y el cierre de la categoría haciendo click aquí.