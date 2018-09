Una gran cancionista

Con 25 años de carrera, Madeleine Peyroux se ha ganado un lugar destacado en el circuito de cancionistas que abrevan en el jazz . Anthem es su noveno disco y vuelve a repetir su fórmula: canciones bien elegidas, buena producción (a cargo de Larry Klein, colaborador habitual y ex productor y esposo de Joni Mitchell), una gran banda ( Dean Parks en guitarra, Patrick Warren en órgano y Brian MacLeod en batería), y una voz rica. El disco se titula como una canción de Leonard Cohen de la que acá hay una versión interesante pero el resto, a excepción del poema de Paul Eluard que cierra el disco (“Liberté”) es material original de Peyroux y su banda. Aunque proviene del jazz (y el disco es editado por Verve), acá hay muchos recursos que pasan por el blues (“Down on me”) o el soul (“The Brand New Deal”) y folk (“All My Heroes”). Nacida en Athens, Georgia en 1973, Peyroux vivió en California y Nueva York antes de mudarse con su madre a París. E En sus comienzos se la comparó con Billie Holiday pero ha conseguido desarrollar una voz propia. Una buena manera de conocer su música es empezar por Careless Love, su disco de 2004. O en este Anthem que no está nada mal. F.C.

