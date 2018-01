El Grammy al que aspiraba Drexler se lo llevó Residente

Con su primer disco solista, Residente ganó el Grammy a mejor álbum de rock latino, música urbana o alternativa, categoría en la que estaba nominado Jorge Drexler con su disco Salvavidas de hielo.

El cantautor era el único uruguayo nominado, y ya había avisado a través de sus redes sociales que como se encuentra de gira, no podría ir a la gala ni a la preceremonia, en la que se entregarían tanto ese premio como otras decenas. Quedan reservados para la fiesta de la noche sólo los gramófonos más importantes, con "Despacito" buscando hacer historia.

Al recoger el premio, Residente lamentó que la industria de la música actual "se esté convirtiendo en números, números y números", y dedicó el premio a sus colaboradores, los "músicos de siempre" y a Puerto Rico.

Luego dijo a la prensa que lamenta que Estados Unidos se haya convertido "una burbuja en la que la gente no sale y no sabe de otras músicas, sólo de lo suyo"; al tiempo que se refirió a la situación de su país, Puerto Rico, tras los últimos huracanes que azotaron el lugar. "Alguna gente se está muriendo porque no come bien. Todo eso lo tenía en el corazón y se lo dedico a mi país", manifestó Residente, quien tuvo palabras de elogio para "Despacito", popularizado por sus compatriotas Luis Fonsi y Daddy Yankee.

En otra categoría vinculada a la música latina, Shakira (también ausente) ganó con su flojo El Dorado el premio a mejor álbum de música pop latina, imponiéndose entre otros discos a los buenos Musas de Natalia Lafourcade, y Mis planes son amarte de Juanes.

La gala de los Grammy empezará a las 21.30 (hora uruguaya), y se podrá seguir a través del canal de cable TNT.