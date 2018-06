Gorillaz tiene nueva canción, nuevo video y un nuevo bajista animado

Hoy viernes, el video que lidera las tendencias de YouTube es "Humility", lo nuevo de Gorillaz, la banda que en diciembre del año pasado encendió el Velódromo de Montevideo con un show inolvidable, motivado por su disco Humanz, también de 2017, y primer material lanzado desde 2010.

Eso quiere decir que Damon Albarn y el colectivo que lo acompaña en este viaje, está en un momento prolífico y entusiasta, y apenas un año después de ese Humanz que fue recibido con una calidez mesurada por parte de su público, llegará The Now Now, un disco anunciado para el 29 de junio.

"Humility", este primer adelanto, cuenta con la participación del guitarrista de jazz George Benson, y tiene una sonoridad pop fresca, de verano, una impronta que se apoya mucho en lo visual.

Además, el videoclip sirve para presentar al nuevo bajista de la banda, que sorprendentemente es un personaje de Las Chicas Superpoderosas. Se trata de Ace, quien viene a sustituir a Murdoc, quien en este universo Gorillaz, está en la cárcel. Esta es la primera vez, según comunicó la banda real detrás de las animaciones, que se suma a un personaje que no es una creación original, que viene de otro lado.​

El visual, además de llamar la atención por eso, incluye una destacada participación del actor y músico Jack Black.

Gorillaz también presentó "Lake Zurich", de su nuevo álbum.