La gira despedida de Elton John es la más exitosa de lo que va de 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Farewell Yellow Brick Road, anunciada como la última gira mundial de Elton John, es la serie de conciertos más exitosos en lo que va de 2019 de acuerdo a cifras de Pollstar. John recaudó 82,6 millones, gracias a 608.766 entradas vendidas en 42 shows entre noviembre de 2018 y marzo de este año, donde están incluidos los últimos cuatro meses de su tour estadounidense y tres semanas del europeo. Todo eso ocurrió antes del estreno de Rocketman, la película con su vida.

Segunda quedó la cantante Pink, con 81,8 millones de dólares recaudados por su gira Beautiful Trauma. Pink fue la mayor recaudadora en Estados Unidos y todo su tour, que comenzó en marzo de 2018, ya le aportó unos 250 millones de dólares.

La lista la completan Justin Timberlake con su gira Man of the Woods (75,5 millones de dólares) y el top 10 lo llenan, en orden, Metallica, Fleetwood Mac, Ed Sheeran (la única de estas giras que llegó a Uruguay), KISS, Trans-Siberian Orchestra, Bob Seger & the Silver Bullet Band y Travis Scott, el rapero que por primera vez integra la lista de giras exitosas.

Los coreanos BTS quedaron en el puesto 14, pero los 44 millones de dólares lo consiguieron en solo seis actuaciones. El número que vendió más entradas fue Trans-Siberian Orchestra, una banda de rock que tocó ante 895.000 espectadores. El único latino que se coló en el Top 25 fue el mexicano Luis Miguel.

El Farewell Yellow Brick Road de Elton John incluye 24 canciones que repasan todos los éxitos del cantante. Empezó en setiembre de 2018 y está previsto que se extienda hasta diciembre de 2020. Actualmente está en un receso, después finalizar su tramo europeo el domingo pasado. En setiembre vuelve a Estados Unidos, sigue en Oceanía y vuelve a Europa. No tiene anunciadas fechas en América Latina.