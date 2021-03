Gia Love y Eros White inauguran ciclo para celebrar al efervescente pop uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eros White hace música pop porque un día de 2012 alguien le hizo escuchar un disco de Gia Love. Estaba convencido de que tenía que dedicarse a otra cosa, dice, hasta que vio que alguien más lo había podido hacer, y siguió adelante. Fue con ella que aprendió cómo insertarse en la escena local, cómo trabajar con otras personas, cómo encauzar sus propias búsquedas.

Gia Love hace pop, más bien sigue haciendo pop, en parte porque se topó con Eros White y encontró, por fin, alguien que hablaba su mismo idioma, que la entendía y con el que se complementaba. “Cuando escuché por primera vez la música de él, que me la mostraron en un celular, pensé que me iba a poner a llorar. Estuve toda la vida esperando que pasara eso en Uruguay, ¡y pasó!”, dice entre risas en charla con El País.

Cuando se pone seria agrega: “A mí lo que me hacía falta era alguien que me diera confianza”.

Ahora, tras años de conversaciones y de trabajos compartidos, Gia Love y Eros White (nacidos Gianina Acuña y Enzo Gómez y con más de 10 años de edad de diferencia entre sí) se afirmaron como dos referencias del electropop local. Ella con una carrera de larga data, él con un recorrido en ascenso; ambos con reconocimientos y materiales estrenados el año pasado.

Gia, que en 2020 estrenó el álbum DSCO que produjo ella misma, ganó en 2019 el Premio Graffiti a mejor álbum de música electrónica por su EP Real; Eros, que viene de su excelente disco debut Fórmula y de varios temas en español que serán parte de su próximo trabajo, obtuvo meses atrás un Graffiti pero a mejor single de música electrónica, por “Wash Your Brain” junto al solista Dani Umpi.

Ahora comparten nuevo proyecto: Hyped, un ciclo de música pensado para celebrar y reforzar lo que está pasando en una escena cada vez más efervescente. Hay hoy un panorama de pop uruguayo interesante y activo, y Gia Love y Eros White quieren impulsarlo.

Hyped comienza mañana a las 20.00 en PyG (Rbla. Wilson 2133), con shows de los dos más un warm up a cargo de Mica Sapin. Todo el espectáculo tendrá visuales de la VJ Cabetrust y combinará estas tres propuestas musicales diferentes pero complementarias, como para mostrar la variedad que habita en el infinito mundo del pop. Hay entradas en Redtickets.

“Siempre quisimos hacer algo así, siempre hablamos de unirnos y crear algo que sea como una plataforma para las personas que hacen pop acá. Y fueron pasando cosas que ambos tomamos como señales; empecé a notar que había más gente que pedía eso”, comenta Eros White a El País.

“Para mí también hubo un boom muy grande de la música pop acá; muchas bandas nuevas haciendo cosas de calidad, presentando música a nivel internacional, y siento que ya llegamos a un nivel de madurez que vale la pena compartirlo con la gente, para que vean que hay cosas y están rebuenas”, complementa Gia. Nombran, entre los dos, a proyectos como los de las bandas NME o Salvamento, las raperas Francesca o Kira o de solistas como Victoria Brion, Anxiety Report o guitarbaby, apenas una muestra de un panorama en expansión.

Cualquiera de ellos podría aparecer en el futuro de Hyped, una entidad a la que le ven varias formas posibles y con la que pretenden abarcar distintas expresiones pop, que también tienen que ver con el arte, la fotografía o hasta el vestuario. Porque están convencidos de que el público cambió y de que hay avidez de alimentarse de nuevas estéticas, sonidos, bailes.

¿Qué hay detrás de estos cambios? ¿Cómo se explica que tras años y años de remar contra la corriente en un país de esencia rockera y folclórica, el panorama pop y alternativo sea cada vez más interesante?



“Siento que es algo que estuvo pasando en el resto del mundo y ahora está llegando acá”, opina Eros White. “Ves medios grandes que antes salía un disco pop y era: ‘Vamos a hacerle una crítica solo para reírnos’, y ahora los Pitchfork le dan 9 puntos de 10 a un disco pop igual. Siento que el ‘poptimismo’ estuvo levantando pila”.

“Y también siento que las fronteras musicales se están corriendo, ya están medio esfumadas y no veo tanto la diferencia entre un estilo musical y otro”, sigue Gia Love. “La gente que consume se fue de ese espacio y los artistas ya no quieren que los definan. Dicen: ‘No quiero que me digas que soy reggaetonero, no quiero que me digas que soy estrella pop. Quiero hacer lo que me da la gana’”.