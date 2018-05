Gerónimo Rauch, un talento de voz versátil y triunfal

Tiene carisma, presencia escénica, y entre los músicos que lo acompañan se percibe una soltura que parece muestra de lo que es él como líder del proyecto, más allá de que cuenta con el aporte directo del maestro Tomás Mayer Wolf. Pero sobre todo, Gerónimo Rauch tiene una voz privilegiada, y una capacidad interpretativa que quedó en evidencia a cada minuto del concierto del domingo pasado.

Como un crooner, de traje oscuro y rodeado por una orquesta y el pianista local Julio Frade, Rauch repasó un repertorio ajeno y variado, al que le puso su sello personal. Estuvieron “The Music of the Night” de El fantasma de la ópera y “‘Til I Hear You Sing” de la secuela Love Never Dies, y una estremecedora versión de “Sálvalo” de Los Miserables como puntos más altos de su experiencia en musicales; y un muy interesante apartado de canciones escritas para mujeres, en el que brilló con “Defying Gravity” de Wicked, una pieza muy exigente en lo vocal.

Pero también hubo tango, música popular, bolero y mucho Beatles, probando la versatilidad de un talento argentino que se consagró en Europa y ahora vuelve por la conquista latina.

En el show que dio en el Solís, aunque mereció más público, Rauch cumplió, se lució incluso cantando a capella, y conquistó a un público que lo ovacionó con total merecimiento.