El genio de Mozart según Enrique Rimoldi

La creadora del Festival Internacional de Órgano del Uruguay, Cristina García Banegas invitó nuevamente para iniciar los conciertos de este trigésimo segundo año del festival al prestigioso organista argentino Enrique Rimoldi. Su presentación fue en la iglesia de la Congregación Evangélica Alemana, donde ofreció un programa de elevada jerarquía artística, haciendo conocer un hermoso repertorio poco conocido por nuestro público.



Con motivo de cumplirse este 27 de enero, los 262 años del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart, Rimpoldi quiso homenajear al genio de Salzburgo y a otros compositores que hubieran tenido una relación de amistad con él. Se inició el concierto con dos toccatas y un “Largo” del padre Giambattista Martini (1706-1784). Este compositor fue maestro de capilla en la iglesia de San Francisco en Boloña, cargo que desempeñó hasta su muerte. Mozart estudió contrapunto con él y en agradecimiento por sus excelentes lecciones el 4 de septiembre de 1776 le envió un ejemplar de su ofertorio Misericordias Domini K. 222 conjuntamente con una carta que decía : “Nunca dejaré de lamentarme por estar tan distante de una persona que quiero mucho, reverencio y estimo”. Mozart le pedía siempre qué opinión le merecían sus obras, pues lo consideraba con Haydn , uno de los mayores maestros de su tiempo.

Luego Rimoldi interpretó del compositor toscano Giuseppe Gherardeschi (1759-1829) un rondó, un cantábile y un ofertorio. En ellas se pudo apreciar la riqueza armónica que lo hizo ser reconocido en su época. Continuó la audición con la “Fantasía” para órgano del compositor checo Jan K.Kuchar (1756-1829). Este autor fue uno de los mayores divulgadores de la obra de Mozart. Participó en su calidad de clavecinista y mandolinista en las premieres de las óperas: “Las Bodas de Fígaro”, “Don Giovanni” y “La clemencia de Tito”.

En la producción de Kuchar se percibe claramente la influencia mozartiana. Para cerrar se escucharon, de Mozart, las Sonatas da Chiesa K.245 y K.274 , el “Adagio” K.356 y la “Fantasía en fa menor” K.608. Si bien Mozart dijo: “El órgano es, tanto para mis ojos , como para mis oídos, el rey de los instrumentos” no ha sido dentro de su vasta producción el más requerido. No obstante las pocas páginas que le ha dedicado merecen ser tenidas en cuenta. A lo largo de todo el concierto Rimoldi confirmó una vez más su absoluto dominio del teclado, su destreza en el manejo de la pedalera, el virtuosismo y pulcritud en el despliegue de las escalas , la belleza de matices que logró con su fina pulsación y las adecuadas registraciones que hicieron que el estilo no se perdiera en ningún momento. Y demostró que conoce el espíritu de las obras que aborda, revelando en cada una el significado que encierran.