La generosidad de Prince en un puñado de canciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Prince, el artista que falleció en abril de 2016, era víctima de una incontinencia creativa única: no paraba de hacer canciones aun cuando no siempre eran para él. Originals reúne ese material que el genial compositor de Minneapolis escribió para otros; algunas de ellas fueron grandes éxitos.

Para el público uruguayo, seguramente las más conocidas sean la composiciones que le dieron sus más grandes hits a Bangles (“Manic Monday”) y a Sinnead O’Connor (“Nothin Compare 2 U”) y está bueno escucharlos en versiones, más primitivas sí, pero interesantes. El resto de la plantilla está integrado por canciones que hizo para algunos de sus protegés (Apollonia 6, Vanity 6, Jill Jones, Mazarati, Family) o algunos números de su entorno con mayor personalidad como Sheila E y The Time. Hay alguna colaboración rara como una canción (“You’re My Love”) que le cedió a Kenny Rogers.

En algunos casos, la versión de Prince es mucho mejor que la del que aprovechó la franquicia. En otras queda claro lo bueno que era para entender el espíritu del artista al que se las cedía.

Lo que queda claro es la capacidad de Prince para procesar un montón de influencias de la música negra y hacerlas a su medida. Así hay funk soul de los 80 (“Sex Shooter”, “Holly Rock”); funk puro y duro (el “Jungle Love” que conocimos por Morris Day and the Time; “100 MPH”), puro pop (“Manic Monday”, baladas (“Noon Rendezvous”, “You’re My Love”, “Baby You’re Trip”), electro pop (“Make Up”). Hay de todo.

Quizás cuando el mundo se enteró de la noticia de su muerte, recién ahí se volvió a mirar para el lado de Prince. Y muchos se dieron cuenta de lo gran compositor que era y que, quizás, fue lo más cerca que estuvo la música negra de tener un genio en la segunda mitad del siglo XX. Escuchar estos demos tan prolijos y acabados ayuda a entender por qué era tan bueno y, por lo visto, tan generoso.