Con ganas de moverse

Los escoceses Franz Ferdinand siempre tuvieron un gusto por el baile y el movimiento. En sus dos visitas a Uruguay -la primera en el Teatro de Verano y la segunda en La Trastienda- demostraron que ningún espectador de uno de sus conciertos se iría sin al menos mover alguna parte del cuerpo. En su nueva canción, "Feel the Love Go", la banda rockera ya parece más ansiosa por abrir su propia discoteca nocturna. El tema no se aleja muchos trabajos anteriores -hay un preestribillo pegadizo, una voz seductora en el cantante Alex Kapranos y combo incesante de batería y guitarras eléctricas - pero logra sentirse renovada de todas formas. Sí, hay más pop y electro en la ambientación general pero el rock sigue ahí, especialmente en la instrumentación. Habrá que ver si las ganas de bailar siguen en el resto del disco nuevo del grupo, Always Ascending.



Ficha Franz Ferdinand

Canción:

Feel the Love Go. ¿Está online? Sí, en YouTube y Spotify.