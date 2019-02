La Gala Gospel del Coro del Sodre, una maravilla de voces y repertorio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se festejan los 85 años del Coro Nacional del Sodre : su primer concierto fue el 22 de septiembre de 1934 conducido porel maestro italiano Icilio Nini Bellucci. Al año siguiente las autoridades designaron al primer director estable de coro, el inolvidable maestro Domingo Dente quien ocupó el cargo hasta 1963. Con tan sólo 23 años Dente había creado la “Coral Palestrina” de la cual la mayoría de sus integrantes pasaron a formar parte del Coro del Sodre. Con 24 años, Esteban Louise se convirtió en su director más joven en 2010.

Un gran acierto incorporar las canciones góspel en el repertorio del coro. Así, el año pasado y éste, colmaron el Auditorio.

Louise consiguió una perfecta amalgamación de las voces, una precisión expresiva que en las combinaciones y una depuración de los matices logrando un excelente nivel artístico en una manifestación de carácter popular. Es de destacar la alegría y el entusiasmo contagioso de todos los coreutas.

Todas las obras fueron expuestas con un sugestivo colorido vocal y con una precisión rítmica extraordinaria. La disposición expresiva de las líneas de los cantos junto a la flexibilidad del conjunto de timbres fueron excepcionales. La memorización de todas las obras, los movimientos corporales y los acompañamientos exactos de palmas fueron un verdadero plus a esta actuación.

La soprano Marion Jones y el tenor Fabián Villalba se lucieron, demostrando que este tipo de repertorio es ideal para sus voces. La soprano Virginia Berrondo y el barítono Álvaro Godiño con timbres de voz más operísticos mostraron su versatilidad. Si bien la mayoría de las canciones son “a capella” hubho una excelente labor de la pianista Andrea Cruz en las obras en que se requirió su presencia.

De todas las interpretaciones, se destacaron “I want to thank you Lord”, “Music down in my soul” y las famosas “Hail Holy Queen” y “Oh happy day” de las bandas sonoras de las dos Cambio de hábito.