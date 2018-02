Una frescura envidiable

“Bueno, sé que no soy yo el la gente vino a ver, pero no te sientas mal porque somos el acto de apertura y sí, el lugar está lleno entonces estoy contento” canta (en inglés) Afie Jurvanen en la canción Opening Act (The Shooby Dooby Song).

El tema pertenece a Earthtones, tercer disco de Afie bajo el nombre Bahamas y esa honestidad graciosa, combinada a una instrumentación austera y melodías pegajosas, hace del álbum un placer para los oídos. La voz del canadiense (hay que imaginarse a Jack Johnson pero con menos Hawai) se combina constantemente con un coro de mujeres y el groove de una banda de músicos con cancha.

Con soltura, Afie canta sobre el amor, su infancia sin un padre y claro, los vericuetos de la industria musical. Vale la pena conocerlo.

Bahamas Disco: Earthtones ¿Está online? Sí, en Spotify ¿Está bueno? Sí, ideal para escuchar en verano.