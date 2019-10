Lo que Freddie Mercury hizo sin Queen y un recopilatorio de El Gavilán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una voz que también sabía manejarse sola

Aunque solo editó un album propiamente dicho, por lo visto Freddie Mercury, grabó un montón más: Never Boring, en su edición original, está integrado por tres discos. En Spotify, hay una versión más sensata y amable de una docena de canciones en los que, sí, queda una idea clara de por donde iba Freddie cuando no estaban sus compinches de Queen. La selección se abre con “The Great Pretender”, un cover que permitía hacer lucir sus cualidades vocales que, la verdad, eran únicas. De ahí la selección pasa por el barroquismo orquestal de “Barcelona” (con otra diva, Montserrat Caballé), los arreglos discotequeros de “Living on My Own”, “I Was Born To Love You”, “Love Kills”, cosas más cercanas a Queen (“Love Like There’s No Tomorrow”), baladas al piano (“Time Waits For Nobody”). O sea un banquete para fans. F.C.



Un panorama amplio para una obra de autor

Desarmó su banda, casi deja de tocar, y de golpe, El Gavilán editó un recopilatorio de 31 temas, entre los que se cuelan los inéditos “Saber de vos” y “Fuera de moda”, que están bárbaros. La primera es un rock de guitarras enérgicas y el elegante aporte del español Jaime Urrutia, de Gabinete Caligari. La segunda, es de las canciones uruguayas más originales de un 2019 chato: “Nunca estoy de moda, (...) Nunca hice un mango tocando rock and roll. Pásenme en la radio, (...) quiero ir a Agadu, quiero hablar con Buenseñor”, dice el estribillo de una letra que cruza reggaetón, rap, Creative Commons y el grito de “no me llamen cantautor”. Los guiños ochentosos en plan Hall & Oates y las palmas que acompañan al solo final, refuerzan la ironía del buen tema. Son la apertura de Fuera de moda, que sirve para poner en perspectiva un cancionero que tiene encanto y gancho como para estar más presente. B.F.